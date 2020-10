Mestres paelleros se unem em prol da Apae

Crédito: Divulgação

No próximo dia 25, domingo, acontece na sede da Associação Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), a primeira edição da Paella Beneficente. O evento organizado pelos mestres Étori Perondi e Fabinho Oliveira, conta com apoio do Rotary Club e busca angariar recursos para a entidade que atende crianças, jovens e adultos com necessidades especiais de São Carlos.

Custando R$ 60,00 a versão de frutos do mar e R$ 50,00 a versão caipira, a renda revertida será destinada a associação. “No leilão amigos contra o câncer esgotou rapidamente e na cavalgada para a Rede Feminina de Combate ao Câncer foi sucesso. Agora pela terceira vez juntos traremos a mesma qualidade e ideal, que é ajudar quem precisa. Podem confiar e prestigiar. Será uma linda ação entre amigos”, afirmou a dupla.

Interessados em adquirir basta entrar em contato com Étori Perondi pelo fone (16) 997116633 e Fabinho Oliveira (16) 994078888. A retirada começa às 11h30 e vai até as 14h na sede da Apae, na Avenida São Carlos em frente ao Hospital Universitário.

