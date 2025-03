Mestrado Profissional em ProduÃ§Ã£o de ConteÃºdo Multiplataforma da UFSCar recebe inscriÃ§Ãµes para alunos especiais atÃ© 27 de marÃ§o

Imagem de Jorge Franganillo por Pixabay) -

Até o dia 27 de março, o Mestrado Profissional em Produção de Conteúdo Multiplataforma (PPGPCM) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está com inscrições abertas para alunos especiais.

A disciplina ofertada aborda o tema "Mineração de dados na produção de conteúdo multiplataforma" e é ministrada por Marilde Terezinha Prado Santos e Delano Medeiros Beder, docentes do Departamento de Computação (DC) da UFSCar, e Letícia Ferreira, docente do programa de Ciência da Computação Aplicada em Arte Mídia, da Escola de Arquitetura da Woodbury University, Los Angeles (EUA), do programa de Estudos Interdisciplinares de Arte e Design da Faculdade de Artes Visuais e Design da University of North Texas, Dallas (EUA), e membro do Grupo de Estudos em Mídias Interativas em Imagem e Som (GEMInIS), da UFSCar.

O intuito é explorar para que serve a mineração de dados, tipos de dados e de padrão que podem ser minerados, além de pré-processamento dos dados (limpeza, integração, redução, transformação e discretização), tarefas de mineração, mineração de regras de associação, classificação e clusterização.

A participação no Programa como aluno especial é uma oportunidade para conhecer melhor os temas debatidos nas disciplinas do Mestrado Profissional, que aborda e estuda o sujeito midiático contemporâneo diante das práticas comunicativas nas multiplataformas. Com foco em pesquisa aplicada, o PPGPCM oferece um ambiente crítico para refletir a respeito dos usos da inteligência artificial no desenvolvimento de projetos relevantes para a criação de novos territórios audiovisuais.

As aulas se iniciam em 5 de abril e acontecem aos sábados, das 9 às 13 horas, na sala LE-06, no DC, área Norte do Campus São Carlos da Universidade.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por estudantes portadores de diploma de curso superior por meio de preenchimento de formulário, disponível no site do PPGPCM, onde também constam mais informações sobre o Programa, documentos necessários para inscrição e cronograma completo.

