Mestrado Profissional em Educação da UFSCar recebe alunos em retomada presencial

Alegria. Empolgação. Ansiedade. Eram esses os sentimentos dos estudantes ingressantes do curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação Profissional em Educação (PPGPE) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) durante o evento de retomada das atividades presenciais do curso, após o período de pandemia.

As boas-vindas aconteceram na última sexta-feira, dia 6 de setembro, no auditório do Núcleo de Apoio à Pesquisa (NAP), no Campus São Carlos da UFSCar, e contou com a presença da Coordenação do Programa, professores e estudantes. "Para nós, enquanto professores do Mestrado Profissional em Educação, a expectativa é muito grande e nós estamos muito felizes de estar aqui hoje com as pessoas, recepcionando-as", declarou Klinger Ciríaco, professor do Departamento de Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas (DTPP) e Coordenador do PPGPE, ao lado da Vice-Coordenadora e professora do Departamento de Metodologia de Ensino (DME), Nilva Lúcia Lombardi Sales.

Ao todo, o Programa recebeu 10 novos alunos que também já atuam na área da Educação, em escolas de diversas cidades como Piracicaba, Bebedouro e São Carlos. "É um Programa que tem esse diferencial: o público são professores tanto da rede municipal, da rede estadual quanto das instituições privadas; a diferença do mestrado profissional para o acadêmico é ter esse público em exercício, e estamos muito felizes por receber as pessoas e ter essa nova reconfiguração de ocupar os espaços da Universidade, porque por muito tempo, com a pandemia, nós não estivemos aqui", afirmou o Coordenador do PPGPE.

Rubens Antonio Frei Junior, representante discente do PPGPE, concorda: "Nós precisamos ocupar o espaço da Universidade para que seja um espaço nosso, público e de um aprendizado enorme, tendo contato com os calouros, com os professores e toda essa interação". Para ele, o Programa é marcado pela importância de trazer os professores que estão dentro da sala de aula: "com isso levamos todo o nosso aprendizado para dentro da nossa rede, do nosso município", afirma o aluno, que também é professor de Educação Básica na Educação de Jovens e Adultos no município de Rio Claro.

Julia Lins, que atua na Escola Estadual Bispo Dom Gastão, em São Carlos, foi uma das novas alunas recepcionadas e que estava empolgada para as atividades presenciais. "Eu acho muito mais interessante, a gente se sente realmente parte de alguma coisa porque eu fiz os dois primeiros anos da graduação aqui na UFSCar presencialmente e os dois últimos anos durante a pandemia, e a diferença é gritante. Na pandemia perdemos totalmente o contato com as pessoas; entraram professores que eu nunca conheci e ter a oportunidade de fazer presencialmente já me dá essa carinha das pessoas, 'quem são vocês que não são fotinhos no Google Meet, né?'", relata a aluna do mestrado, que também cursou graduação em Educação Especial na UFSCar.

O evento, que contou com o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) da UFSCar, teve início com um café da manhã, seguido de uma dinâmica de apresentação e acolhimento dos novos alunos. Na sequência, foi feita uma mesa com a participação de alunos egressos do Programa. Joice Helena Adriano Marcello Felipe ingressou em 2023 como aluna regular do PPGPE e concluiu em 2024; ela foi uma das participantes da mesa e falou sobre as ações afirmativas do Programa. "O meu ingresso se deu a partir do momento que eu me inscrevi pelas cotas do Programa. Isso pra mim foi de grande importância. Consegui realizar esse sonho de fazer este mestrado", contou a aluna egressa do PPGPE, que hoje é professora da Escola Estadual Professor Andrelino Vieira, em São Carlos.

Na parte da tarde, ainda foram organizadas duas mesas: "A estrutura do Mestrado Profissional em Educação" e "A pesquisa do professor no mestrado profissional e um pouco de nossa história".

Sobre o programa

O Programa de Mestrado Profissional em Educação (PPGPE) tem como área de concentração "Ensino-aprendizagem", com a linha de pesquisa central "Processos educativos - Linguagens, Currículo e Tecnologias", e é voltado para portadores de diploma obtido em qualquer curso Superior de Licenciatura plena reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

O Programa visa desenvolver a formação acadêmica situada na prática profissional de docentes que atuam nas diversas áreas de conhecimento, capacitando-os para atuarem de forma significativa na sociedade. O desenvolvimento de pesquisas "com" os professores, a partir de situações didáticas situadas, contextualizadas e de caráter interdisciplinar, objetiva estabelecer parcerias entre Universidade e Escola.

O ingresso no Programa acontece no meio do ano. Saiba mais no site www.ppgpe.ufscar.br.

