Mesmo com pandemia, Natal Solidário cauteloso irá acontecer no Fagá

Crédito: Marcos Escrivani

A prioridade é evitar aglomeração e a consequente propagação do vírus Sars-Cov-2, responsável pela pandemia da Covid-19, que tem trazido muitas tristezas para a população de todo o mundo. No Brasil são quase cinco meses de aflição e com isso o final do ano de aproxima. Entramos no mês oito (agosto) e em um “piscar de olhos”, chegarão as festas de final de ano.

Com o espírito natalino, ocorriam em São Carlos muitas ações sociais, cuja meta era levar conforto humano, carinho e felicidade, principalmente, para crianças de famílias carentes.

Com a pandemia, talvez algumas não aconteçam, já que aglomerações estão vedadas. Porém, o assistente social Benedito Elson da Silva, 63 anos, mandou um aviso: O Natal Solidário, que realiza há mais de 20 anos no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá irá acontecer, mas com muitas precauções. “Já conversei com minha esposa (a dona de casa Vilma Silva, 61 anos) e combinamos como iremos fazer. Normalmente era uma festa no Centro Comunitário com brinquedos, refrigerantes, lanche, pipoca, corte de cabelo, Papai Noel e muita diversão. Este ano, deveremos fazer em casa mesmo. Mas sem aglomeração e com muita cautela”, disse Benê Silva.

Segundo o assistente social uma logística bem diferente já está sendo traçada e será solicitada que nem a criança seja levada no dia da entrega dos brinquedos.

“Não irá ter festa, pois a princípio vamos utilizar a garagem da nossa casa. Vamos pedir para que todos os pais busquem os presentes sem os filhos e vamos fazer um cadastramento prévio. Via fone vamos combinar o dia e a hora que a pessoa irá buscar o presente. Vai receber, claro, uma sacolinha com guloseimas também. Queremos que todos vão com máscaras e teremos álcool em gel. A ideia é evitar a aglomeração e fazer a alegria da criançada. Saber que, quando elas receberem os presentes dos papais, irão estampar um sorriso”, disse Benê Silva. Este ano, o evento natalino irá ocorrer dia 12 ou 13 de dezembro.

COLETA, DOAÇÃO E CADASTRO

O Natal Solidário acontece há mais de 20 anos e segundo o organizador, a coleta de brinquedos ocorre o ano inteiro. “Com calma vamos lavando e restaurando todos para que sejam entregues às crianças em excelente estado de conservação”, explicou.

Famílias que tenham crianças com até oito anos poderão fazer seu cadastro. Desta forma, Benê Silva terá uma ideia qual brinquedo a ser doado. “Nosso público alvo são famílias do São Carlos 8, Jardim Tangará, Fagá, Itamaraty, Munique, Coqueiros, São Rafael, Douradinho. Mas caso haja necessidade, iremos atender famílias de outros bairros”, comentou.

Por fim, Benê Silva solicitou que famílias que desejam se cadastrar, basta acessar sua página que leva seu nome no Facebook e entrar em contato. “Lá as famílias que tenham um brinquedo em bom estado, mas que esteja encostado e queiram doar, é só entrar em contato que damos um jeito de buscar”, salientou o assistente social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também