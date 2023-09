Mês Mundial da Doença de Alzheimer, ABRAz São Carlos realiza reunião

Mês Mundial de Alzheimer de 2023 com o tema “Nunca é muito cedo, nunca é muito tarde” - Crédito: br.freepik.com

A campanha do Mês Mundial de Alzheimer de 2023 com o tema “Nunca é muito cedo, nunca é muito tarde”, alerta sobre os fatores de risco para o desenvolvimento de demências. A busca por uma melhor qualidade de vida, como boas práticas com alimentação saudável, exercício físico e estimulação cognitiva podem prevenir ou retardar o início da demência.

Com essa perspectiva, a Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz) Sub-regional São Carlos e a paróquia Nossa Senhora de Fátima unem-se para promover a Ação de Conscientização e Prevenção à Doença de Alzheimer. O encontro, marcado para 16 de setembro, no salão paroquial da igreja, das 15 às 17 horas, terá como anfitrião o padre Jonas Rafael Da Silva, que receberá a médica geriatra, Amanda Barison e a terapeuta ocupacional, e diretora Científica da ABRAz São Carlos, Ana Claudia Barros.

Na ocasião, serão abordados os fatores de risco que levam a desenvolver demência que são em sua maioria, modificáveis, com hábitos saudáveis. O bate-papo com as especialistas ainda trará estratégias para manter o funcionamento da memória e o cérebro ativo. Para participar do encontro você deve se inscrever, de forma gratuita, até dia 15 de setembro.

Estudos científicos apontam que é de igual importância incluir a redução contínua do risco também para as pessoas que já foram diagnosticadas com alguma perda cognitiva. Como o número de pessoas que vivem com demência deve quase triplicar até 2050, nunca foi tão fundamental reconhecer os fatores de risco associados às doenças neurodegenerativas e tomar medidas proativas para a redução de risco

Além de desafiar o estigma sobre demência e de promover uma melhor compreensão da doença, é possível trabalhar juntos para reduzir o impacto da demência sobre os indivíduos, as famílias e a sociedade como um todo.

O Relatório Mundial de Alzheimer deste ano aborda a redução do risco de demência, analisando os fatores vinculados com a redução de riscos, incluindo essa redução ao longo da vida e as medidas para diminuir o risco de demência, bem como o papel do governo em proporcionar mudanças sistêmicas que promovam a redução do risco e a importância da pesquisa na área da demência.

A demência não faz parte do envelhecimento normal;

Setembro é o Mês Mundial da Doença de Alzheimer uma campanha internacional para aumentar a conscientização sobre a demência e desafiar o estigma;

A cada ano, as Associações de Alzheimer e demência de todo o mundo se unem para organizar ações e eventos de defesa e informação bem como Caminhadas da Memória e arrecadação de recursos financeiros;

Evidências sugerem que, quando as pessoas com demência e suas famílias estão bem-preparadas e apoiadas sentimentos de choque, raiva e tristeza são equilibrados por uma sensação de segurança e empoderamento;

Em muitas partes do mundo, o acesso ao diagnóstico bem como o suporte após o diagnóstico, é insuficiente, de difícil acesso ou indisponível;

O Plano Nacional de Demência é a melhor estratégia que os governos podem ter disponível para enfrentar a demência;

Juntamente com os medicamentos e a assistência médica, o apoio social incluindo o design amigável para pessoas com demência, atividades sociais, sessões de reminiscência e pausas de descanso, são vitais para maximizar a independência das pessoas que vivem com demência e seus cuidadores;

Após o diagnóstico de demência, é essencial que haja apoio para os cuidadores de modo que a pessoa diagnosticada tenha um forte sistema de suporte no pós-diagnóstico.

Serviço – Evento Gratuito

ABRAz São Carlos e Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Ação de Conscientização e Prevenção às demências

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Rua Dona Maria Jacinta, 40, Jardim Paraíso, São Carlos.

Sábado 16/9, das 15 às 17 horas

Inscreva-se! - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZO5nGwChIlsQ_nnua5Dp7eyWSUWluC08hrZ4tzerAqrx-zQ/viewform?usp=sf_link

