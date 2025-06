Mercado imobiliário de São Carlos apresenta crescimento nas vendas e queda nas locações em maio

Imóvel e chave na mão - Crédito: Free Pik

Região registra aumento nas transações de compra, impulsionadas por financiamento habitacional e forte presença em áreas periféricas

Vendas sobem 44,44% em maio e acumulam alta no ano

Uma pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) revelou que a região de São Carlos registrou um aumento expressivo de 44,44% nas vendas de imóveis residenciais usados em maio , na comparação com abril. No acumulado de 2025, o crescimento nas vendas é de 47,08% , reforçando a tendência de recuperação do setor.

O estudo envolveu 76 imobiliárias de São Carlos e cidades vizinhas, como Araraquara, Ibaté, Matão e Porto Ferreira.

Casas dominam as vendas e imóveis de 2 dormitórios são os mais procurados

As casas representaram 54% das vendas , com destaque para unidades de 2 dormitórios (60,7%) , localizadas em regiões periféricas (68,4%) e com área útil entre 50 m² e 100 m² .

Já os apartamentos somaram 46% das vendas , sendo 95,2% com 2 dormitórios , com 67% de área até 50 m² , reforçando a busca por imóveis compactos e funcionais.

O valor médio de marketing ficou entre R$ 200 mil e R$ 300 mil , com destaque para as faixas de R$ 151 mil a R$ 250 mil (57,2%) .

Financiamento pela Caixa impulsiona 73% das vendas

A modalidade de pagamento mais utilizada foi o financiamento pela Caixa Econômica Federal (73%) , seguido de vendas à vista (10,8%), acordos diretos com os proprietários (10,8%) e financiamentos por outros bancos (5,4%).

Mais da metade dos imóveis (53,1%) foi vendida pelo valor anunciado , enquanto 46,9% receberam algum tipo de desconto , principalmente entre 6% e 10% .

Localização tem queda de 58,75%, mas segue ativa em imóveis acessíveis

O setor de locações residenciais teve queda de 58,75% em maio , mas ainda acumula alta de 74,52% no ano , diminuindo oscilações naturais após meses de forte crescimento.

Todas as unidades localizadas no período foram casas (100%) , principalmente de 2 dormitórios (60%) e com área entre 51 m² e 200 m² . O valor predominante dos aluguéis ficou entre R$ 1.000 e R$ 1.500 , com 26,7% dos contratos na faixa de R$ 1.001 a R$ 1.250 .

A garantia mais utilizada foi o fiador (57,1%) , seguida pelo seguro fiança (42,9%) . As locações se concentraram principalmente em regiões periféricas (50%) , e 40% dos inquilinos buscaram aluguéis mais baratos ao encerrar os contratos.

Perspectiva positiva para o segundo semestre

Para o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto, "os dados de maio reforçam o bom momento do mercado imobiliário em São Carlos, especialmente no setor de vendas. Os investimentos em infraestrutura e os programas habitacionais devem manter o ritmo de crescimento nos próximos meses, equilibrando o mercado e abrindo novas oportunidades para compradores e locatários".

Com informações CRECI

Leia Também