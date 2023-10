Menino que morreu com suspeita de dengue é homenageado durante festa de Cosme e Damião

Crédito: divulgação

As instituições religiosas Nzo Tat'etu Nkosi Mavambo e Terreiro Mãe Oxum e Pai Ogun De Lei, em parceria com a empresa De.Ballons realizaram sábado, 30, a tradicional festa de Cosme e Damião onde foram distribuídos doces, balas e refrigerantes para as crianças carentes do São Carlos 8.

Durante a confraternização solidária, os presentes realizaram uma homenagem ao menino Marcos de apenas 11 anos que faleceu recentemente em nossa São Carlos com suspeita de dengue.

A homenagem contou com a presença de todas as crianças da festa, além dos membros das duas casas religiosas onde foi feita uma oração em respeito ao menino Marcos e soltaram balões brancos com os dizeres "Marquinho, saudades eternas".

Leia Também