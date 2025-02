"Melhores amigos" poderão ser adotados em feirinha no Canil e Gatil Municipal

Cães filhotes e adultos poderão ser adotados na feirinha que será realizada pelo Canil e Gatil Municipal - Crédito: Divulgação

O Canil e Gatil Municipal, subordinado a Secretaria Municipal De Desenvolvimento Rural E Bem-Estar Animal realiza neste sábado, 8, das 9h às 16h, uma feirinha para que 181 cães e 133 gatos, entre filhotes e adultos, possam ser adotados e ter lares que os amem e respeitem.

O evento acontece na Estrada Municipal Washington José Pêra, na Bela Vista São-Carlense e de acordo com Joner José Nery, diretor do Departamento de Controle e Defesa Animal o espaço até aberto para toda a comunidade são-carlense e da região.

Em uma entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, Nery informou que o evento procura proporcionar momentos de empatia e inclusão entre famílias que gostem de animais domésticos com cães e gatos que são cuidados diariamente, mas sofreram algum tipo de trauma.

Nery relatou ainda que a forma de adoção é criteriosa e o animal de estimação para a nova família será entregue somente após cadastro e análise do novo lar. “Fazemos várias orientações antes da adoção, onde o adotante fica ciente que, adotar um animal exige responsabilidade, pois não é um brinquedo”, relatou.

A entrevista

São Carlos Agora - Qual o critério do Canil e Gatil Municipal para definir os tutores?

Joner Nery - Documento de identificação, comprovante de residência, assinar termo de responsabilidade. Todos os animais já estão cadastrados e chipados para a identificação.

SCA - Quais as perguntas necessárias?

Nery - Não chegam a ser perguntas, mas sim orientações antes da adoção, onde o adotante fica ciente que, adotar um animal exige responsabilidade, pois não é um brinquedo.

Que é importante verificar o espaço onde o animal ficará.

Que é necessário dedicar um espaço de tempo para o animal, pois ele será o seu melhor amigo e sentirá a sua ausência.

Que haverá gastos com alimentação, cuidados necessários e até com saúde.

Assim como nós, o animal terá que se adaptar com seu estilo de vida e você com o dele.

Em uma eventual mudança de vida futura, o animal não poderá ser descartado, ele é parte da família.

SCA - Existem fiscais que vão até a moradia de quem vai adotar?

Nery – Sim. O departamento possui fiscais que se necessário irão até o local.

Todas as adoções são cadastradas em sistema e os animais chipados. Os fiscais a qualquer momento poderão comparecer se necessário na residência do adotante com intuito de acompanhar a situação do animal.

A mesma situação ocorre com qualquer animalzinho, independente de ter sido adotado no Canil e Gatil. Os fiscais comparecem na residência e analisam a situação, que pode gerar notificação, multa e ainda recolhimento do animal, seja por maus tratos, seja por abandono, sem prejuízo do infrator responder criminalmente pela ação.

SCA - Em média, são mais crianças ou adultos que buscam os novos membros da família?

Nery - No geral, tanto crianças e adultos procuram adotar um novo membro da família, porém as crianças se destacam nas feiras e se divertem com os animaizinhos.

SCA - A procura é mais por filhotes, adultos ou idosos? Cães ou gatos?

Nery - Geralmente a procura é maior por filhotes. No entanto para adoção, existem vários gatinhos e cachorrinhos adultos e até idosos esperando para virarem seu amigo. Independente de ser filhote ou adulto, venha para a nossa feira. Temos a absoluta certeza que que você sairá com um verdadeiro amigo.

