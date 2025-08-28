Megaeventos movimentam mais de R$ 20 milhões no 2º semestre em São Carlos

Tusca 2024 -

A realização de três megaeventos neste segundo semestre — o 4º Top Ranch, entre 1º e 2 de agosto, o 1º Rodeio Fest, de 8 a 16 de agosto, e a TUSCA (Taça Universitária), marcada para acontecer entre 20 e 23 de novembro — colocou São Carlos em destaque no turismo e na gastronomia, além de impulsionar a cultura, o lazer e a economia em geral.

O empresário Silvio Miranda, presidente do SINHORES (Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de São Carlos), que reúne 146 empresas na cidade — sendo 137 de bares, restaurantes, lanchonetes e similares, como pizzarias, churrascarias, salgaterias e hamburguerias, e 9 do setor de hospedagem, que envolve hotéis, motéis e pousadas — destaca que seus negócios registraram crescimento de 10% a 15%.

“Na outra loja que tenho na Avenida São Carlos, a Subway, na madrugada, nas noites do rodeio, eu dobrei o faturamento. O pessoal via que estava aberto pelas redes sociais. Todo o setor gastronômico foi muito bem. Na TUSCA, costumo registrar um aumento de 20% no faturamento. Para mim, em outros eventos estudantis, como a Intermed e as Economíadas, que são menores, chego a ter crescimento de até 50% no faturamento”, comemora Miranda.

A presidente da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), Ivone Zanquin, está bastante otimista. “Agosto foi um mês muito especial para São Carlos, com a realização da 4ª edição do Top Ranch, entre os dias 1º e 3, e do São Carlos Rodeio Fest, de 8 a 16. Além de diversão e cultura, esses eventos movimentaram significativamente a economia local: impulsionaram o comércio, a gastronomia, o turismo e geraram oportunidades para inúmeros empreendedores da cidade. A presença do público mostrou que São Carlos tem capacidade e energia para receber grandes eventos, beneficiando toda a nossa cadeia econômica”, destacou.

A dirigente acrescenta que a realização de mais um grande evento ainda em 2025 deixa o varejo com excelentes perspectivas. “Com a TUSCA se aproximando em novembro, a expectativa é ainda mais positiva. Esperamos repetir esse sucesso, fortalecendo não só a cultura e o entretenimento, mas também gerando ainda mais empregos, negócios e receita para a cidade, reafirmando São Carlos como um importante polo de eventos no interior paulista”, afirmou.

Resultado de um investimento de R$ 10 milhões da MP Produções, o evento reuniu 100 mil pessoas e foi o maior do segmento na história de São Carlos, gerando cerca de 3.500 empregos diretos e indiretos em todas as áreas envolvidas.

O economista Sérgio Perussi ressalta que esses eventos, pelo porte, atrações e frequência que extrapolam o caráter regional, colocam São Carlos cada vez mais no cenário do entretenimento esportivo e musical. Isso oferece à cidade a oportunidade de ganhar visibilidade junto ao meio de produção artística e de aprimorar todos os serviços envolvidos, como infraestrutura, segurança, logística, hotelaria e alimentação.

“Isso proporciona aos agentes municipais e privados mais aprendizado, potencializando a atração de novos eventos de grande porte e preparando a cidade para enfrentar desafios que possam surgir em situações emergenciais. Quanto mais complexa a organização para que tudo corra bem, maior o aprendizado para os agentes”, avalia.

Do ponto de vista econômico, Perussi destaca a clara geração de renda extra para a cidade, pela atração de visitantes da região e, no caso da TUSCA, também de outros estados. “São Carlos é muito conhecida como polo industrial e universitário e poderá, a partir dessas experiências bem-sucedidas, ir aos poucos também se tornando uma cidade de serviços de entretenimento, um novo vetor para o desenvolvimento socioeconômico mais equilibrado”, conclui.

