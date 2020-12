Mega show de prêmios promete ser o maior da história em São Carlos e recursos serão para pessoas com câncer

Crédito: Divulgação

Com projeção inicial para ser realizado em fevereiro de 2021, a primeira edição do mega show de prêmios contra o câncer, será organizado pela Comissão Paixão Sertaneja e terá sua renda totalmente revertida para vítimas e familiares de pessoas com câncer e os participantes concorrerão a prêmios em dinheiro, produtos e serviços que jamais foram vistos em São Carlos.

“Já temos toda estrutura acertada, centenas de apoiadores afirmaram apoio e doações. Como a cavalgada solidária no momento não pode ser realizada, faremos este evento para não passar em branco no nosso calendário anual de ações em prol às vítimas de câncer. Surpreenderemos quem participar”, prometeram os organizadores.

O evento que seguirá os protocolos de segurança instituídos pelas autoridades sanitárias para evitar a propagação da Covid-19 e terá toda estrutura de animação e sorteios em paineis de led, contará com apoio do portal São Carlos Agora e em breve terá todas informações definitivas.

