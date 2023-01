SIGA O SCA NO

Mega-sena - Crédito: divulgação

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (21) os números da Mega-Sena. Confira: as dezenas: 03 13 16 25 27 33. Os sorteios foram realizados no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Sem acertador para as seis dezenas, a Mega acumula e a estimativa de prêmio do próximo concurso em 25/01 é de R$ 63.000.000,00.

Em São Carlos, 25 apostas acertaram a quadra e cada uma vai levar R$ 455,29.

Leia Também