Santuário da Babilônia fica interditado nesse feriado e fiéis são orientados a evitar aglomerações

Crédito: Divulgação

A Força Tarefa composta pela Polícia Militar, Guarda Municipal, Departamento de Fiscalização, Polícia Militar Rodoviaria, agentes de trânsito e Concessionária Intervias estão realizando, desde a meia noite de sábado (15), uma mega operação para coibir aglomeração de pessoas e atividades não permitidas na região do Santuário da Babilônia .

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Comunicação, realizou campanhas educativas de conscientização a população sobre o veto das tradicionais comemorações no local, nesse feriado municipal.

As forças de segurança, em reunião com os organizadores, decidiram em ata de reunião não realizar missas e atividades com a presença de pessoas no local.

As equipes de trânsito interditaram todas as entradas do Santuário, para veículos e motos, além de montarem um bloqueio de orientação na avenida que dá acesso ao local.

A Concessionária Intervias auxiliou nos trabalhos no trevo da rodovia.

Equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar e Departamento de Fiscalização orientaram os ciclistas e demais pedestres a cumprirem as determinações de evitar aglomerações no local.

A população em quase toda a sua totalidade atendeu aos pedidos e orientações nesse.

"Respeitamos esta data, mas nesse momento é importante garantir a saúde pública e evitar aglomerações', disse o Diretor de Fiscalização Rodolfo Tibério Penela.

O Secretário de Segurança Pública Samir Antônio Gardini disse que foi realizado um trabalho de planejamento e de vistorias para que não haja aglomeração de pessoas no local. Várias pessoas forem orientadas e até agora não foram registradas ocorrências .

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também