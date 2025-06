Mega Feirão Habitacional da Prohab começa neste sábado

Serão disponibilizadas 567 unidades habitacionais para famílias com renda das faixas 2 e 3. Cada família poderá contar com subsídio estadual de R$ 11 mil, concedido por meio de Carta de Crédito Imobiliário (CCI), aplicado diretamente na entrada do imóvel, após aprovação do cadastro pela Caixa Econômica Federal. O valor do subsídio pode variar conforme a localização do empreendimento.

As cartas de crédito já foram distribuídas entre as construtoras participantes e o atendimento será feito durante o evento. É necessário apresentar toda a documentação pessoal e comprovação de renda.

O transporte coletivo em São Carlos opera com tarifa zero aos fins de semana e feriados, facilitando o acesso ao evento.

O programa Casa Paulista contempla a concessão de crédito habitacional, construção de moradias, regularização fundiária e urbanização de áreas em municípios paulistas.

A Progresso e Habitação São Carlos (Prohab), em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa Novo Casa Paulista, e com as construtoras MRV, Grupo Plano e ADN, realiza neste sábado (7/6) e domingo (8/6), das 9h às 17h, na Praça do Mercado Municipal, o Mega Feirão Habitacional.