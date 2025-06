Mega Feirão habitacional da PROHAB acontece neste sábado no Mercado Municipal

Moradias populares -

A Progresso e Habitação São Carlos (Prohab), em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa “Novo Casa Paulista”, e com as construtoras MRV, Grupo Plano e ADN, realiza neste sábado (7) e domingo (8), das 9h às 17h, na Praça do Mercado Municipal, o Mega Feirão Habitacional.



A iniciativa disponibiliza 567 unidades habitacionais para famílias das faixas 2 e 3 de renda, com subsídio estadual de R$ 11 mil por família, por meio de Carta de Crédito Imobiliário (CCI). O benefício será aplicado diretamente na entrada do imóvel e concedido após a aprovação do cadastro junto à Caixa Econômica Federal. O valor pode variar conforme a localização do empreendimento.



Segundo o presidente da Prohab, Marquinho Amaral, as cartas de crédito, entregues ao prefeito Netto Donato em abril deste ano, já estão sob responsabilidade das construtoras participantes. “As 567 cartas foram distribuídas entre as empresas. Aprovado o cadastro, a pessoa recebe os R$ 11 mil como entrada. Por isso, é essencial que os interessados levem todos os documentos”, afirmou.

Amaral destacou ainda a importância do apoio estadual. “Esse investimento de mais de R$ 6,2 milhões representa o prestígio da gestão do prefeito Netto Donato junto ao governo do Estado e vai permitir que 567 famílias realizem o sonho da casa própria”, afirmou.



Aos finais de semana e feriados, o transporte coletivo em São Carlos opera com tarifa zero, facilitando o acesso da população ao evento.

O coordenador de Relações Institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), Rômulo Rippa, elogiou a iniciativa. “São Carlos está na vanguarda do processo. É uma alegria apoiar um evento como este, que fortalece o programa Casa Paulista. O governo estadual, sob a liderança do governador Tarcísio de Freitas e do secretário Marcelo Branco, caminha para atingir a meta de 200 mil unidades habitacionais nesta gestão.”



O Casa Paulista é o maior programa habitacional do Estado e contempla quatro frentes: concessão de crédito para aquisição de imóveis diretamente com construtoras; construção de moradias populares; regularização fundiária em áreas urbanas; e urbanização e melhorias habitacionais nos municípios paulistas.

