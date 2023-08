Mega feirão Casa Paulista Prohab será realizado no próximo sábado em São Carlos

Na primeira etapa, por meio do chamado crédito imobiliário ou subsídio, o governo paulista disponibilizará R$ 11 mil por família, para comprarem seus imóveis diretamente com as construtoras. O valor do benefício varia de acordo com localidade do empreendimento e entra na conta do cidadão após liberação da Caixa Econômica Federal.



De acordo com o presidente da Prohab São Carlos, Rodson Magno do Carmo, o objetivo do evento é facilitar negócios entre cidadãos, construtoras e incorporadoras, para a compra e o financiamento de imóveis através da Caixa Econômica Federal com subsídio de R$ 11 mil por meio do Casa Paulista. “Três construtoras participarão do nosso Feirão e nesta primeira etapa 315 apartamentos estarão disponíveis para financiamento em São Carlos”, garante Rodson.



Para participar a renda familiar mensal média deve chegar a 1,8 salários mínimos, ou seja, R$ 2,4 mil. “Lembramos que a renda pode ser da família toda e não somente de um membro. Pode ser a renda do marido junto com da esposa, de pai e filho, para chegar nos R$ 2,4 mil. Outra questão que ressaltamos é que o cadastro realizado pela Prohab será utilizado, porém qualquer pessoa pode participar.



Utilizamos o cadastro para avisar as pessoas que se enquadram nesse perfil que ela tem condições de participar do programa”, esclarece o presidente da Prohab São Carlos.

No dia do Mega Feirão as construtoras MRV, HM e Vitta estarão na praça do Mercado Municipal para atender a população. Para fazer a solicitação do financiamento é necessário levar RG ou CNH, Certidão de nascimento ou casamento, Comprovante de endereço, Carteira de trabalho e os três últimos holerites de cada membro da família que for comprovar renda. Cada construtora deverá encaminhar a documentação para a Caixa Econômica Federal analisar os pedidos.



Pela MRV estarão disponíveis apartamentos nos residenciais Monte Blanc, Monte dos Cedros e Monte Soleil. Pela HM no residencial Smart São Carlos e pela VITTA no Sonata Residencial.

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Progresso e Habitação São Carlos (PROHAB), em parceria com o Casa Paulista, programa habitacional do Governo do Estado de São Paulo, vai realizar no sábado, dia 12 de agosto, na Praça do Mercado Municipal, das 9h às 17h, o Mega Feirão Habitacional.