Mega Bazar da Padroeira será realizado neste final de semana

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima irá realizar nos dias 5, 6 e 7 de dezembro, a partir das 9h, o Mega Bazar da Padroeira, um evento tradicional em São Carlos e região. Com uma história de sucesso e solidariedade, o bazar deste ano promete ser ainda mais especial, unindo a comunidade em torno de uma causa nobre. Os produtos serão vendidos a partir de R% 5 e o salão paroquial fica na rua Dona Maria Jacinta, 39.

O Mega Bazar da Padroeira se consolidou como um dos principais eventos beneficentes da cidade, atraindo visitantes de toda a região. Com uma vasta variedade de produtos, desde roupas, acessórios, artigos para casa até itens de decoração, o bazar oferece opções para todos os gostos e estilos, sempre com preços acessíveis.

“O Mega Bazar da Padroeira é mais que um evento, é a nossa fé em ação. Ele sustenta as obras de evangelização e caridade da paróquia, fortalecendo nossa missão de servir ao próximo. Com cada gesto de generosidade, fazemos da nossa comunidade um reflexo do amor de Cristo. Contamos com todos vocês para que esse propósito se torne realidade", afirmou o pároco Jonas Rafael.

A renda obtida com o mega bazar será destinada ao fortalecimento das ações de evangelização e aos trabalhos de caridade realizados pela paróquia. Informações sobre o evento podem ser obtidos através do fone 16 3364-0015.

