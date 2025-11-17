Mega Bazar da Padroeira reforça tradição, solidariedade e sustentabilidade em São Carlos

Bazar da Padroeira - Crédito: divulgação

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima, realiza entre os dias 20 e 22 de novembro, a partir das 9h, mais uma edição do consagrado Mega Bazar da Padroeira. O evento acontece no salão paroquial, localizado na Rua Dona Maria Jacinta, 39, e promete reunir a comunidade em um gesto concreto de fé, partilha e compromisso social.

Criado em 2022, o bazar se consolidou como um dos principais eventos solidários da região, superando expectativas a cada edição. Hoje, já atrai visitantes de diversas cidades do entorno de São Carlos, tornando-se um verdadeiro símbolo de união comunitária e engajamento social.

Durante os três dias de evento, o público encontrará uma grande variedade de roupas, calçados, acessórios e itens para o lar, todos em excelente estado de conservação e com preços acessíveis. As peças são criteriosamente selecionadas e organizadas por voluntários da paróquia, que trabalham com dedicação e alegria para proporcionar uma experiência acolhedora aos visitantes.

O pároco, Padre Jonas Rafael, destaca a importância do projeto:

“O Mega Bazar da Padroeira é um sinal concreto de fé em ação. Ver tantas pessoas unidas, colaborando e ajudando umas às outras, é motivo de imensa gratidão. A prosperidade dessa iniciativa mostra que, quando agimos com amor e partilha, o bem se multiplica.”

Toda a renda obtida será revertida para os trabalhos pastorais e ações caritativas da paróquia, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade e instituições sociais do município.

Serviço:

Local: Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Fátima – Rua Dona Maria Jacinta, 39, São Carlos/SP

Datas: 20, 21 e 22 de novembro

Horário: A partir das 9h

Leia Também