Médicos de São Carlos apontados em fraude contra o INSS são demitidos

Em vez que atuarem no INSS, os médicos seguiam a rotina de atendimento nas clínicas particulares e em hospitais da região. - Crédito: Google Maps

O Diário Oficial da União de terça-feira (25) publicou a exoneração e a demissão da aposentadoria de médicos de São Carlos, apontados em fraude contra o INSS local. Eles foram alvo de uma força-tarefa que envolveu a Previdência, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) em 16 de setembro de 2016. Oito peritos que davam expediente na Previdência Social de São Carlos tiveram a quebra do vínculo empregatício com o serviço público. Dois tiveram as aposentadorias cassadas. As denúncias apuradas pela investigação apontavam que estes profissionais não cumpriam a carga horária de trabalho estabelecida pela Previdência.

Confira neste link a edição do Diário Oficial da União que traz o nome dos médicos e as demissões.

Em vez que atuarem no serviço público, os médicos seguiam a rotina de atendimento nas clínicas particulares e em hospitais da região.

Os médicos formaram dois grupos que se revezavam na fraude aos registros de ponto, realizados por intermédio de senha.

Dois médicos tiveram a aposentadoria cassada por cometerem “ato de improbidade administrativa e valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, com restrição de retorno ao serviço público, nos moldes do artigo 137, parágrafo único, da Lei no 8.112, de 1990”, destaca a portaria assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Outros oito profissionais foram demitidos pelo mesmo motivo.

Araraquara

A Delegacia da Polícia Federal conduziu as investigações; a Assessoria de Pesquisa e Estratégica e Gerenciamento de Riscos - APEGR da Previdência Social colaborou nas apurações.

Na ocasião, a operação – batizada de Ponto Final 2 – contou com a participação de quarenta policiais, que cumpriram 20 mandados judiciais – oito deles, inclusive, de condução coercitiva.

A PF cumpriu, também, 12 mandados de busca e apreensão em consultórios e hospitais.

Câmeras de segurança do estacionamento da agência do INSS ajudaram a comprovar a fraude.

Ficavam duas, três, mas recebiam por seis horas

Por ocasião da operação, o delegado da PF de Araraquara, Adriano Junqueira, mostrou provas da fraude. Os médicos registravam seis horas de trabalho, mas ficavam algo em torno de 2 horas. No dia 16 de maio de 2015, o circuito interno do estacionamento registra a chegada de seis médicos. Um deles deixa o posto em menos de três horas, mas o ponto confere que ele trabalhou de 6h58 às 13h09; outros dois profissionais registram o ponto às 7h03 e 7h19, mas saem às 9h11 e às 10h15, contudo registram expediente de trabalho de seis horas.

Em documento fornecido pela PF à época, há o registro de entrada de um médico às 10h33 e saída às 12h57, mas o ponto registra 6h59 (entrada) e 13h02 (saída).

Outro médico chega ao INSS às 8h23 e saí às 10h52, mas o registro aponta 6h59 (entrada) e 13h09 (saída).

O São Carlos Agora se coloca à disposição dos médicos, caso queiram prestar esclarecimentos em relação a matéria acima.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também