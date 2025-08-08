Médicos da atenção básica recebem capacitação sobre protocolo do diabetes

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), promoveu, na última quinta-feira (7), no auditório do Paço Municipal, uma capacitação voltada a médicos clínicos da atenção básica. O treinamento teve como foco a atualização do protocolo de recomendações e critérios para diagnóstico e tratamento do diabetes, com o objetivo de aprimorar o atendimento à população e reduzir a demanda por especialistas.

De acordo com a diretora do DGCA, Viviane Cavalcante, esta foi a primeira capacitação sobre o tema destinada à rede básica. “Queremos dar condições para que o tratamento seja feito diretamente nas unidades de saúde, diminuindo as filas da especializada”, afirmou.

O encontro abordou o uso dos medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e reforçou que, em muitos casos, o manejo da doença pode ser realizado sem a necessidade de exames específicos para determinadas medicações, desde que haja respaldo técnico.

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, destacou que a atualização representa um avanço no fortalecimento da atenção primária. “O diabetes é uma das doenças crônicas mais prevalentes e desafiadoras para o sistema público, e capacitar nossos médicos para o diagnóstico e tratamento adequados significa oferecer mais resolutividade e menos filas para a população”, avaliou.

O cardiologista Leonardo Pippa Gadioli, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), ministrou a palestra e ressaltou a importância do manejo precoce da doença na atenção primária. “A prescrição e a otimização do tratamento do diabetes previnem complicações cardiovasculares e renais”, explicou.

Gadioli também destacou a relevância de um medicamento disponível gratuitamente pelo SUS que, além de controlar o diabetes, beneficia pacientes com insuficiência cardíaca e doença renal crônica. “Essa medicação muda a história natural desses pacientes, melhora a qualidade de vida, reduz a mortalidade e o número de internações”, completou.

A iniciativa integra as ações da Secretaria de Saúde para ampliar a resolutividade da atenção básica, garantindo que profissionais tenham conhecimento e recursos para atender pacientes com doenças crônicas diretamente nas comunidades.

