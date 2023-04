Mecânicos da LATAM se destacam em competição nos Estados Unidos

Um grupo de sete mecânicos de aeronaves da LATAM Brasil se destacou em uma das provas da Aerospace Maintenance Competition, realizada em Atlanta (EUA) na última semana. Organizada anualmente pelo Conselho de Manutenção Aeroespacial (AMC) durante a Aviation Week’s MRO Americas, a competição testou os conhecimentos e habilidades de 84 equipes de mecânicos de diferentes empresas aéreas e instituições de todo o mundo em 26 provas que simularam diferentes atividades da rotina dos técnicos de manutenção, algumas delas com a aplicação de novas tecnologias.

A edição deste ano da Aerospace Maintenance Competition foi marcada pela estreia da LATAM, que teve a melhor performance na prova Click Bond XR Process Optimization, em que foi desafiada a usar a tecnologia de realidade aumentada para executar tarefas de manutenção. A equipe da LATAM foi formada pelos profissionais Everton Luiz Bragança Micheletti, Felipe Alves Macera, Victor Fernando França Malvino, Thomaz Alberto de Matos Lázaro, Richard Barbosa Pradela, Rodrigo Oliveira Da Costa e Jhonny de Sousa Pinto.

"É motivo de orgulho para o Brasil não somente essa vitória internacional, mas todo o trabalho que realizamos diariamente no nosso LATAM MRO em São Carlos, no interior paulista. O resultado na Aerospace Maintenance Competition reflete a capacidade dos nossos profissionais em primeiro lugar e todo o investimento que fazemos em inovação e tecnologia para promover uma manutenção aeronáutica de excelência mundial, com foco na segurança e na eficiência", destaca Alexandre Peronti, diretor de Manutenção da LATAM Brasil.

Local de trabalho dos mecânicos brasileiros vencedores em Atlanta, o LATAM MRO instalado em São Carlos (SP) é o maior centro de manutenção aeronáutica da LATAM e referência mundial na área. Ao todo, emprega 1,8 mil pessoas e é responsável por mais de 50% de todas as manutenções programadas das aeronaves do grupo LATAM. Desde 2019, o LATAM MRO de São Carlos (SP) utiliza drones para algumas etapas de inspeção de aeronaves de forma pioneira na América Latina, o que tornou o processo mais eficiente e 12 vezes mais rápido do que a inspeção tradicional. Cada processo com drones do LATAM MRO coleta entre 1.600 e 2.000 fotos detalhadas de toda a fuselagem da aeronave, fazendo uso da inteligência artificial para identificar possíveis danos e a necessidade de reparos. Mais eficiente do que o processo manual, o método de inspeção por drones é 100% autônomo e mantém os registros em nuvem atualizados em tempo real, eliminando os custos com impressões de papel.

Em 2022, vale lembrar, a LATAM também se tornou a primeira aérea da América Latina a utilizar óculos de realidade aumentada para a manutenção de aeronaves em 20 aeroportos no Brasil, assegurando mais eficiência e agilidade. Outro avanço tecnológico foi a adoção de um sistema eletrônico para registros de manutenção de aeronaves e componentes aeronáuticos, autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Desta forma, foi possível reduzir processos e atividades manuais, ampliar a produtividade de mais de 700 mecânicos em todo o Brasil e deixar de imprimir 3,36 milhões de folhas de papel por ano.

AEROSPACE MAINTENANCE COMPETITION

A Aerospace Maintenance Competition promovida pela organização sem fins lucrativos Aerospace Maintenance Council serve para reconhecer e celebrar todos os anos o trabalho dos técnicos de manutenção aeronáutica. A competição amplia a conscientização sobre o conhecimento e a habilidade necessários para a segurança da aviação em todo o mundo. Realizada anualmente durante o Aviation Week’s MRO Americas, oferece a oportunidade para os profissionais de manutenção aeronáutica de todo o mundo mostrarem as suas habilidades e trocarem experiência na área.

