“Me casaria com ele de novo”, afirma dona Maria, após 47 anos de união

Natal e Maria: 47 anos de muito amor. "Somos eternos namorados", garante ela' - Crédito: Marcos Escrivani

Frases como “eterno namorado”, “o homem da minha vida” e “casaria com ele de novo” marcam a matéria que dá sequência a série “Especial Dia dos Namorados”, idealizado pelo São Carlos Agora para marcar o 12 de junho, dedicado aos casais apaixonados.

E as frases em questão foram ditas pela dona de casa Maria Aparecida Machado Rodolpho, 63 anos, após completar 47 anos de união com o aposentado Natal Jesus Rodolpho, 71 anos.

Residentes da rua Professor Mário França Carri, no Jardim Bicão, eles completaram as Bodas de Jaspe (47 unidos) no dia 19 de maio e ao longo de quase cinco décadas formaram uma linda família composta pelos filhos Márcia e Antonio Carlos, pelos netos Tháis, Stephanie e Murilo e pela raspinha e apegada bisnetinha Yasmin, de apenas 3 aninhos.

“Somos namorados ainda. O clima de namoro existe até hoje. É uma união que considero linda, cheio de companheirismo”, disse a extrovertida e simpática dona Maria. “Me casaria com ele de novo”, emendou, ao se referir ao marido Natal Jesus que estava ao seu lado quando disse a frase. “Ganhei o dia”, brincou. “É um esposo dedicado, me ajuda em tudo. Uma pessoa maravilhosa, honesta”, completou a eterna namorada.

GRUPO DE RISCO

Dona Maria e ‘seo’ Natal são do grupo de risco e ambos se cuidam ao extremo devido a pandemia da Covid-19. “Eu nem saio de casa. Não me arrisco a ir na esquina”, disse Dona Maria. “Tomo alguns medicamentos e tenho crise de pânico”, explicou. “Estou mais de dois meses confinada”.

As tarefas ficam então para o ‘seo’ Natal, que faz as compras e paga as contas. “Mas meu marido é muito cuidadoso. Ele obedece todas às recomendações. Sai com a máscara, mantém distância e usa álcool em gel. Quando chega em casa, troca toda a roupa e até o sábado. Ele cuida muito bem de mim”, elogia dona Maria.

DIA DOS NAMORADOS

“Vamos passar bem juntinhos o Dia dos Namorados”, prometeu a simpática esposa, dizendo que a única companhia no dia 12 de junho será a apegada bisnetinha. “A Yasmin fica em casa direto. É nosso bibelô. E como somos eternos namorados e unidos, vamos fazer algo diferente. E dar um beijinho sim”, disse, entre sorrisos. “Mas os cumprimentos dos demais parentes e amigos, somente de longe”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também