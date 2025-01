MBA online em Restauração Ecológica e Licenciamento Ambiental estão com inscrições abertas

Com um plano de ensino pensado para o momento atual da restauração ambiental no Brasil, a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) oferta o curso de especialização MBA em Restauração Ecológica e Licenciamento Ambiental, na modalidade a distância. As inscrições estão abertas.

A pós-graduação apresenta teorias, conceitos, metodologias e práticas que vêm sendo aplicadas e testadas em vários estados e regiões do País e do mundo na restauração de áreas degradadas. Por meio de aulas, palestras, estudos de casos reais e discussões com renomados técnicos e pesquisadores que atuam no setor, a grade curricular aborda desde legislação e monitoramento, passando por indicadores de controle, métodos de restauração, produção de sementes e mudas, ferramentas de geoprocessamento para adequação, até como planejar e elaborar projetos de restauração.

Pessoas interessadas podem se inscrever pela plataforma Box UFSCar (box.ufscar.br). Na página, há mais informações, como valores de investimento. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo WhatsApp (15) 99691-6032. Saiba mais sobre o curso em www.posrestauracaoambiental.ufscar.br.

Leia Também