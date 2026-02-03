Mau tempo impede pouso de avião da Latam pela terceira vez no Aeroporto de São Carlos

Pela terceira vez consecutiva, um avião Airbus A321 da companhia aérea Latam não conseguiu pousar no Aeroporto de São Carlos devido às condições climáticas desfavoráveis. O caso mais recente ocorreu nesta segunda-feira, quando a aeronave de prefixo PT-MXH tentou realizar a aproximação no aeródromo, mas não obteve sucesso.

De acordo com as informações, o avião permaneceu por quase uma hora tentando a aterrissagem. Diante da impossibilidade de pouso seguro por causa do mau tempo, a tripulação decidiu retornar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde havia partido.

As outras duas tentativas frustradas de pouso aconteceram no último sábado e no domingo, também em razão das condições meteorológicas adversas registradas na região.

O Aeroporto de São Carlos conta com o procedimento de navegação RNP (Required Navigation Performance), baseado em GPS, que auxilia a condução da aeronave até próximo da pista. Mesmo com esse recurso tecnológico, o mau tempo impediu que a aterrissagem fosse realizada com segurança.

Leia Também