terça, 03 de fevereiro de 2026
Cidade

Mau tempo impede pouso de avião da Latam pela terceira vez no Aeroporto de São Carlos

03 Fev 2026 - 08h36Por Da redação
Pela terceira vez consecutiva, um avião Airbus A321 da companhia aérea Latam não conseguiu pousar no Aeroporto de São Carlos devido às condições climáticas desfavoráveis. O caso mais recente ocorreu nesta segunda-feira, quando a aeronave de prefixo PT-MXH tentou realizar a aproximação no aeródromo, mas não obteve sucesso.

De acordo com as informações, o avião permaneceu por quase uma hora tentando a aterrissagem. Diante da impossibilidade de pouso seguro por causa do mau tempo, a tripulação decidiu retornar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde havia partido.

As outras duas tentativas frustradas de pouso aconteceram no último sábado e no domingo, também em razão das condições meteorológicas adversas registradas na região.

O Aeroporto de São Carlos conta com o procedimento de navegação RNP (Required Navigation Performance), baseado em GPS, que auxilia a condução da aeronave até próximo da pista. Mesmo com esse recurso tecnológico, o mau tempo impediu que a aterrissagem fosse realizada com segurança.

