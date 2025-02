Matrículas para a Educação de Jovens e Adultos estão abertas

EJA - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, aderiu ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na EJA (Educação de Jovens e Adultos), política pública construída de forma colaborativa pelo Ministério da Educação (MEC) com a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios.

O Pacto reúne ações de articulação intersetorial implementadas com a participação de ministérios, da sociedade civil organizada, de organismos internacionais e do setor produtivo. As finalidades do Pacto são: superar o analfabetismo; elevar a escolaridade; ampliar a oferta de matrículas da educação de jovens e adultos (EJA) nos sistemas públicos de ensino, inclusive entre os estudantes privados de liberdade; e aumentar a oferta da EJA integrada à educação profissional.

“A adesão ao Pacto Nacional reafirma o compromisso de São Carlos com a qualificação dos profissionais da EJA, promovendo formações para professores, coordenadores, gestores e demais interessados na área. O pacto busca garantir não apenas a alfabetização de jovens, adultos e idosos, mas também a formação continuada e a melhoria das práticas pedagógicas, criando uma base sólida para o desenvolvimento educacional no município”, afirma Maria Alice Zacharias, chefe de Seção de Educação de Pessoas Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação.

MATRÍCULAS – A articuladora da EJA também comunica que as matrículas estão abertas para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano e podem ser feitas na Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos - EMEJA Austero Mangerona, localizada na rua Sete de Setembro, nº 1.767, no centro . A EMEJA também conta com polos, do 6º ao 9º ano, distribuídos nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) Arthur Natalino Deriggi (Cidade Aracy), Carmine Botta (Jardim Beatriz) e na Dalila Galli (Jockey Clube). Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental funcionam 4 polos na EMEJA Austero Mangerona, 2 no CEMEI Vicente de Paulo Rocha Keppe e 2 na Igreja Nossa Senhora Aparecida, garantindo maior acesso à educação para jovens, adultos e idosos em diferentes regiões da cidade.

Para facilitar o processo de matrículas, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou uma equipe específica para prestar orientações aos interessados. A equipe está preparada para atender tanto educandos quanto seus familiares, esclarecendo dúvidas relacionadas aos programas e matrículas na EJA no ensino fundamental, que abrange desde a alfabetização até o 9º ano.

Para ingressar na EJA, é necessário ter idade igual ou superior a 15 anos. A aprendizagem ao longo da vida não tem limite de idade. A matrícula na EJA é totalmente gratuita, incluindo os materiais didáticos necessários para o acompanhamento das aulas. Estão sendo disponibilizadas 524 vagas.

Outras informações sobre as matrículas podem ser obtidas pelo telefone (16) 3364-2434.

