quarta, 24 de setembro de 2025
Cidade

Matrículas estão abertas para 2026 na Creche Aracy Pereira Lopes

24 Set 2025 - 10h15Por Jessica Carvalho R.
A Creche Aracy Pereira Lopes, localizada na Vila Prado, está com inscrições abertas para o ano letivo de 2026. A instituição é filantrópica, sem fins lucrativos, e atua em parceria com a Prefeitura Municipal, além de contar com o apoio de doações da população. O objetivo é oferecer um atendimento de qualidade a crianças de diferentes bairros da cidade.

As vagas são destinadas às seguintes fases:

  • Fase 2: crianças nascidas entre 1º de abril de 2024 e 31 de março de 2025.

  • Fase 3: crianças nascidas entre 1º de abril de 2023 e 31 de março de 2024.

A creche fica localizada na rua Ananias Evangelista de Toledo, 408  no bairro Vila Prado.

Informações e inscrições podem ser feitas nos contatos: (16) 99104-9946 (WhatsApp) ou (16) 3371-1084 (telefone fixo).

