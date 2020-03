Matrículas abertas para o curso de barbeiro e maquiagem profissional no Instituto 7 de Setembro

O CURSO DE BARBEIRO PROFISSIONAL, faz com que você conquiste seu espaço no mercado de trabalho, sua independência financeira e obtenha flexibilidade de horários.

Para as mães que querem que seus filhos tenham uma profissão, estamos com vagas abertas para o período da manhãdas 08hs às 12hs, e com um desconto especial!! Essa é a grande chance também para as pessoas que trabalham a noite, para fazer esse Curso. O curso será ministrado pelo grande profissional Jeffinho;

Temos outra turma no período da noite das 18hs às 22hs com data início provável em abril!

10% das aulas são teóricas e as demais 90% são mão na massa, aonde você aprende a realizar todos os tipos de cortes de cabelo e de barba, do mais tradicional ao mais incrementado e sofisticado

Para as mulheres, estamos com a grande oportunidade de você ser uma profissional da maquiagem de sucesso, com o CURSO DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL, que será ministrado pela profissional renomada Leila Penteado. Lembrando que nos dias de hoje, as mulheres sempre necessitam de uma bela maquiagem para momentos especiais, como casamentos, formaturas, festa de debutante, coquetéis. Dessa forma você acaba sempre tendo um dinheiro para ajudar no seu orçamento e gradativamente se torna uma grande profissional.

Conheça os trabalhos da nossa professora no Instagram @leilapenteado7

Venha conhecer nossa escola que fica localizada na Rua 7 de Setembro, n2203 – Centro – São Carlos, e tenha mais informações sobre esses dois cursos e os demais cursos que temos disponíveis para você: Cabeleireiro, Designer de Sobrancelha, Manicure e Pedicure

Telefone: 16 3415-2777

Whatsapp: 16 99286-3838

Facebook: Instituto 7 de Setembro

