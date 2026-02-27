Mato alto gera reclamações em vários bairros; Prefeitura diz que há equipes em todas as regiões

Moradores de diversos bairros de São Carlos têm relatado situações de abandono em áreas públicas, com destaque para mato alto, acúmulo de lixo e falta de manutenção em praças, terrenos e unidades escolares.

Na Vila Isabel, moradores afirmam que uma praça e terrenos próximos estariam sem manutenção regular. Segundo relatos, o local tem sido ocupado temporariamente por pessoas em situação de rua, que montam barracas e, ao deixarem a área, acabam deixando lixo e entulho espalhados. A população reclama da ausência de controle e de investimentos na conservação do espaço público.

Escola no Zavaglia é alvo de denúncia

Outra situação considerada preocupante envolve o Cemei Renato Jensen, localizado no bairro Zaváglia. De acordo com denúncias encaminhadas por moradores, a unidade apresenta mato alto, brinquedos quebrados — inclusive com registro de criança que já teria se machucado — além de infiltrações, goteiras e paredes com mofo.

Ainda segundo os relatos, o piso está deteriorado, com pintura desgastada e aparência de abandono. O espaço onde as crianças realizam as refeições teria, inclusive, ninho de pombas, o que gera preocupação em relação às condições de higiene.

Há queixas também sobre falta de materiais pedagógicos e estruturais. Professoras estariam levando brinquedos de casa para complementar as atividades. Carrinhos e colchonetes seriam insuficientes ou estariam danificados. O bebedouro não teria sido substituído e apenas duas torneiras atenderiam todas as crianças.

Funcionários relatam ainda que a merendeira precisa levar de casa itens como temperos e até sabão para garantir o funcionamento da cozinha. Parte dos produtos de limpeza utilizados na unidade teria sido providenciada por terceiros diante da falta de envio regular. Também há reclamações quanto à ausência de porteiro e ao número reduzido de professores e funcionários, o que estaria gerando sobrecarga na equipe.

Moradores destacam que a situação envolve diretamente a segurança, a saúde e a dignidade das crianças atendidas.

Área verde e calçada tomada por mato no Santa Felícia

Outra denúncia envolve uma área verde localizada ao lado do Cemei Homero Frei, na Rua Francisco Lopes, 406, no bairro Santa Felícia. Segundo moradores, o mato alto e o acúmulo de lixo têm provocado o aparecimento de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e ratos, colocando em risco crianças e moradores da região.

Além disso, um trecho da calçada na Rua Francisco Possa estaria totalmente tomado por mato e lixo, impedindo a passagem de pedestres. Com isso, pais e crianças estariam sendo obrigados a caminhar pela rua, correndo risco de atropelamento.

Prefeitura fala em equipes em todas as regiões

Procurada, a Prefeitura informou que há muitas reclamações relacionadas a mato alto em diferentes pontos da cidade. Em nota, a assessoria informou que as equipes de limpeza estão atuando em todas as regiões e que há uma equipe específica destinada à limpeza de praças.

Moradores, no entanto, questionam se existe um cronograma definido para atender às demandas e aguardam providências mais efetivas.

