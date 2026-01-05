Mato alto favorece aparecimento de cobras, escorpiões e dengue em São Carlos; veja como denunciar

Moradores de diferentes bairros de São Carlos estão denunciando a situação de abandono em áreas públicas, especialmente em trechos do Parque Linear do Tijuco Preto e em vias com grande fluxo de veículos. O problema envolve mato alto, focos de dengue, presença de animais peçonhentos, iluminação pública queimada, árvores com risco de queda e áreas de lazer sem acesso, colocando em risco crianças, idosos e toda a população.

No Parque Linear do Tijuco Preto, na região da Rua Cícero Soares Ribeiro, abaixo da Igreja São Nicolau, a situação é considerada crítica. O mato alto tomou conta de toda a área, cobrindo inclusive os brinquedos do parque infantil, que estão sem acesso, justamente durante o período de férias escolares.

Moradores relatam ainda o aparecimento frequente de animais peçonhentos, como cobras, teiús e escorpiões, além de focos do mosquito da dengue, principalmente em pneus e entulhos descartados irregularmente. Há também árvores ocas, com risco de queda, iluminação pública queimada e uma ponte interditada há meses, impedindo a circulação de pedestres e o uso do parque para caminhadas e lazer.

“É um espaço que deveria ser usado pela população, mas hoje está completamente abandonado, tomado pelo mato e oferecendo risco”, relata um morador da região.

Cruzamento perigoso também é alvo de reclamações

Outra denúncia envolve o cruzamento da Avenida Bruno Ruggiero com a Rua Hermelin Altieri. O local, que já possui tráfego intenso, teve a visibilidade ainda mais prejudicada devido ao mato alto, dificultando a passagem de veículos e aumentando o risco de acidentes.

Denúncias de mato alto devem ser feitas exclusivamente à Ouvidoria

A Prefeitura reforça que denúncias relacionadas a mato alto, terrenos com vegetação excessiva ou descarte irregular de resíduos sólidos devem ser feitas exclusivamente pelos canais oficiais da Ouvidoria Municipal.

Telefone da Ouvidoria: (16) 3362-1080

E-mail: ouvidoria@saocarlos.sp.gov.br

Esses são os únicos canais oficiais para o registro desse tipo de ocorrência, garantindo que as reclamações sejam protocoladas e encaminhadas para as providências necessárias.

Leia Também