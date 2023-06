Moradores do Jardim Gibertoni estão indignados com problemas que têm afetado o bairro.

De acordo com eles, o bairro está em "estado de abandono" o mato está alto, fazendo com que animais peçonhentos invadam as moradias e coloquem em risco as famílias, além favorecer também a ação de bandidos.

Os moradores entraram em contato com o São Carlos Agora e exigiram providências das autoridades municipais para que as suas reivindicações sejam atendidas.

