Maternidade realiza cesariana com histerectomia em caso raro de acretismo placentário

A Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, da Santa Casa de São Carlos, realizou com sucesso mais um procedimento de alta complexidade: uma cesariana seguida de histerectomia em uma paciente de 42 anos, diagnosticada com acretismo placentário, condição rara e de alto risco, principalmente devido à possibilidade de hemorragias graves. Este foi o terceiro caso do tipo atendido pela instituição.

O acretismo placentário ocorre quando a placenta invade camadas mais profundas da parede uterina, dificultando sua remoção após o parto e podendo causar sangramentos intensos, além de complicações como lesões na bexiga, ureteres e intestino. Para garantir a segurança da paciente, a Santa Casa elaborou um plano integrado de atendimento, envolvendo as equipes de Anestesiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Vascular, Urologia e Pediatria.

“Esse tipo de procedimento exige uma atuação multiprofissional e um preparo minucioso. Primeiramente, a equipe de cirurgia vascular realiza a embolização das artérias ilíacas internas para reduzir o fluxo sanguíneo. Em seguida, a urologia faz a cistoscopia e a passagem de cateteres duplo J, o que facilita a identificação e preservação dos ureteres. Só então é feita a cesariana: o bebê é retirado, mas a placenta permanece no útero. O útero é removido com a placenta ainda inserida, o que reduz o risco de hemorragia ao tentar separá-la”, explica a Gerente Médica da Maternidade, Dra. Bruna Parreira.

Segundo a médica, o procedimento transcorreu com total segurança e a paciente apresentou excelente recuperação. “Foi uma cirurgia extremamente bem-sucedida. O sangramento foi mínimo, equivalente ao de uma cesariana comum, e a paciente permaneceu estável durante todo o tempo. Ela recebeu transfusão no pré-operatório como medida preventiva, mas não foi necessário ativar o protocolo de hemorragia. No pós-operatório, segue muito bem e, até o momento, não precisou de novas bolsas”, completou.

Para o provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, o sucesso do procedimento reflete a qualificação das equipes e a estrutura da instituição. “A realização de casos tão complexos demonstra a excelência da assistência prestada pela nossa maternidade e a capacidade da Santa Casa de atuar com segurança mesmo em situações de alto risco. Parabenizo todas as equipes envolvidas e reforço o compromisso da nossa gestão em seguir investindo na qualidade do atendimento materno-infantil em São Carlos.”

A paciente segue internada, com quadro clínico estável e em plena recuperação. Referência em gestação de alto risco, a Maternidade Dona Francisca Cintra Silva se destaca por oferecer um atendimento humanizado, seguro e alinhado às melhores práticas médicas.

