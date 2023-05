Maternidade de São Carlos é reformada com a ajuda de empresas e da população

Crédito: divulgação

A Santa Casa de São Carlos entregou, neste final de semana de Dia das Mães, a reforma da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva. A reinauguração simbólica do prédio ocorreu na manhã de sábado (13/05), em uma cerimônia com doadores e autoridades.

Ao todo, foram reformados 18 quartos SUS, sendo três de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), dois consultórios médicos e a recepção.

Além disso, houve a pintura interna dos corredores, colocação de novos armários e foram realizadas adequações estruturais para atender às exigências da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros.

Os investimentos com a reforma e compra de equipamentos totalizaram R$ 686.530,85 – toda essa verba recebida por meio de doações. "Com recursos de doações revitalizamos a parte interna do prédio da Maternidade, com isso as pacientes serão atendidas em um ambiente mais acolhedor e humanizado", afirmou a Gerente de Relações Institucionais, Ariellen Guimarães.

A Maternidade atende mulheres de seis cidades (São Carlos, Porto Ferreira, Descalvado, Ibaté, Ribeirão Bonito e Dourado). Somente em 2022, foram realizados 1.948 partos, o que representa uma média de 162 partos por mês, e mais de 20 mil atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com a Coordenadora da Maternidade, Dra. Bruna Parreira, a reforma foi essencial para melhorar a assistência às pacientes. “Antes as pacientes dividiam o pré-parto, que é o leito onde elas entram em trabalho de parto e podem ter o parto. Agora nós temos pré-partos individuais, com mais privacidade e conforto. Além disso, tínhamos quartos com até 4 pacientes, que não existem mais. A maioria dos quartos agora são duplos e temos alguns individuais. Então melhorou bastante com essa diminuição de pacientes por quarto”, afirmou a Dra. Bruna Parreira.

Reforma realizada através de doações

Realizar essa grande reforma só foi possível graças as doações da população e das empresas de São Carlos e região. “As doações recebidas da população e do empresariado da cidade e região têm sido de grande importância, nos ajudam a modernizar o nosso hospital e atender cada vez melhor os nossos pacientes. Muito obrigado a todos os doadores, sem vocês nada disso seria possível”, afirmou a Gerente de Relações de Institucionais da Santa Casa.

A auxiliar de limpeza, Marcia Feitoza, trabalha na Santa Casa há 7 anos e colabora todos os meses. “Eu me sinto realizada de poder contribuir, queria poder ajudar com mais. Eu torço para que todo mundo venha a ser um voluntário. A minha doação é de bem querer, eu amo a Santa Casa”, disse.

Para o diretor titular da regional de São Carlos do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Marcos Henrique dos Santos, é um compromisso social das empresas ajudar uma instituição tão importante como a Maternidade. “Sabemos que o trabalho capitaneado pelo Provedor e todos os mesários é muito bem feito. Nós, como membros da sociedade, ficamos muito felizes em saber que o dinheiro foi muito bem aplicado. Vemos a ala SUS igual ao particular. Então gerar esse conforto para a família, para o nascimento da criança, é muito importante”, afirmou.

Cerimônia de reinauguração

Para marcar o fim da reforma e a reinauguração da Maternidade, a Santa Casa realizou uma cerimônia no Auditório Alois Partel, com apresentação do Dagoberto Rosa.

O evento contou com a participação do Provedor Antônio Valério Morillas Júnior, do Diretor Técnico do hospital, Dr. Roberto Muniz Júnior, do Assessor de Provedoria, Dr. Danilo Oliveira, dos integrantes da Mesa Administrativa da Santa Casa, Carlos Partel, Pedro Ivo de Medeiros, Alberto Antônio Ivo de Medeiros, Silvio Coelho, Omar Casale, Luis Carlos Trevelin, Aldomiro Pedrino, Walter Copi e Antônio Carlos Stefane, da secretária de Infância e Juventude, Ana Paula Vaz, da vereadora professora Neusa, dos assessores dos vereadores Bruno Zancheta e Cidinha do Oncológico, do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Lineu Navarro, do Diretor Técnico de Saúde do Departamento Regional de Saúde (DRS-III) de Araraquara, Antônio Martins de Oliveira, do Diretor Titular do CIESP São Carlos, Marcos Henrique dos Santos, além de doadores, gestores da Santa Casa e convidados.

Após uma breve apresentação no auditório, os presentes foram até a entrada da Maternidade, onde o padre Robson Caramano, da Paróquia São Nicolau de Flüe, realizou uma benção.

O Diretor Técnico de Saúde do Departamento Regional de Saúde (DRS-III) de Araraquara, Antônio Martins de Oliveira, ressaltou o salto de qualidade da Maternidade para seguir atendendo as pacientes de São Carlos e região. “Ela é a referência SUS na nossa região, 100% aqui em São Carlos e para as parturientes de risco na região. Essa reforma proporcionou o envolvimento da comunidade, que também é muito importante no reconhecimento da importância da instituição. Ela vai dar mais qualidade de vida nesses serviços aos usuários e usuárias. Agora ela está em um nível que a gente sempre desejou que ela estivesse, tanto em um nível elevado de serviços quanto no atendimento à população", afirmou.

O Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, agradeceu as empresas e aos doadores por depositarem sua confiança na Santa Casa e contribuírem para essa reforma que trará tantos benefícios para a população. “Foi uma inauguração muito importante não só para São Carlos, mas de toda a região que será beneficiada com os 18 quartos de atendimento ao sistema público SUS, reformados, onde as parturientes e gestantes terão um tratamento diferenciado a nível de SUS, mais humanizado”, disse.

“Tudo isso só foi possível graças ao empenho da sociedade são-carlense: pessoas físicas, o Ciesp, vários empresários, comerciantes, que proporcionaram essa reforma tão bonita na Maternidade”, concluiu o Provedor da Santa Casa de São Carlos.

Leia Também