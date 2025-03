Maternidade da Santa Casa recebe novas camas e conclui renovaÃ§Ã£o do mobiliÃ¡rio

Compartilhar no facebook

Crédito: Comunicação Santa Casa

A Maternidade Dona Francisca Cintra Silva da Santa Casa de São Carlos concluiu mais uma etapa importante de sua modernização com a chegada das novas camas hospitalares nesta terça-feira, 18. Com isso, a renovação do mobiliário da unidade, viabilizada por doações da comunidade, foi finalizada, garantindo mais conforto e segurança para pacientes e acompanhantes.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, e a gerente de Relações Institucionais e Governamentais, Ariellen Guimarães, acompanharam a entrega das camas, que se somam aos demais itens adquiridos por meio da mobilização da sociedade. Ao todo, foram doados 35 leitos hospitalares, 10 suportes de soro, 18 berços, 4 equipamentos de fototerapia, 35 poltronas de acompanhante e 5 escadinhas.

Para Ariellen Guimarães, essa conquista reforça a importância do envolvimento da população. “Cada doação, independente do valor, se transforma em benefícios diretos para os pacientes. A renovação da estrutura da Maternidade só foi possível graças à solidariedade de centenas de pessoas que acreditam na missão da Santa Casa”, afirmou.

O provedor Antonio Valerio Morillas Junior também destacou o impacto dessas doações. “A Santa Casa é um patrimônio da cidade, e essa união da comunidade nos permite avançar continuamente. Essas melhorias garantem um atendimento ainda mais humanizado e qualificado para mães e bebês, reforçando nosso compromisso com a excelência na assistência”, disse.

Com a conclusão dessa etapa, a Santa Casa já planeja novos investimentos para modernizar outras áreas do hospital. Quem quiser contribuir pode entrar em contato pelos telefones: (16) 3509-1270 e (16) 99230-9294.

