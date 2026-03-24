MatemÃ¡tica e esperanÃ§a: pesquisas da USP de SÃ£o Carlos mostram como a ciÃªncia pode transformar vidas

A cada ano, o dia internacional da matemÃ¡tica Ã© comemorado em 14 de marÃ§o, data tambÃ©m chamada por dia do Pi (Ï€), correspondendo aos trÃªs primeiros dÃ­gitos da constante matemÃ¡tica Ï€â‰ˆ3,14 - CrÃ©dito: freepik

Celebrado em 14 de março, o Dia Internacional da Matemática trouxe, em 2026, o tema “Matemática e Esperança”, destacando como uma área frequentemente vista como fria e exata pode, na prática, contribuir para a construção de um futuro mais justo e inclusivo. Em Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC), da Universidade de São Paulo, pesquisas vêm mostrando que a matemática vai muito além dos números — ela pode ser ferramenta de transformação social.

À primeira vista, a relação entre matemática e esperança pode parecer incomum. No entanto, pesquisadores da área de Educação Matemática defendem que a disciplina é essencial para interpretar o mundo, tomar decisões conscientes e combater desigualdades.

Segundo a professora Ana Carolina Faustino, docente do ICMC, a matemática, aliada a abordagens críticas, pode ampliar horizontes, especialmente para estudantes de grupos marginalizados. Inspirada em pensadores como Paulo Freire, Ernst Bloch e Ole Skovsmose, essa linha de ensino propõe que aprender matemática é também aprender a transformar a realidade.

“Esperança, nesse contexto, significa vislumbrar um futuro mais justo e caminhar em direção a ele”, destaca a professora.

Educação matemática como ferramenta de inclusão

No campus da USP em São Carlos, cursos de licenciatura têm adotado a chamada Educação Matemática Crítica, que incentiva alunos a analisarem dados, gráficos e informações com olhar questionador. A proposta é formar cidadãos capazes de fazer escolhas mais conscientes e evitar desinformação.

Outro destaque é o grupo de pesquisa “Esperançar”, coordenado pelo professor Denner Dias Barros. Criado em 2024, o projeto reúne estudantes e docentes para discutir temas como inclusão, diversidade, gênero e acessibilidade no ensino da matemática.

O nome do grupo faz referência ao conceito de “esperançar”, difundido por Paulo Freire, que diferencia a espera passiva da ação transformadora. A iniciativa promove encontros, pesquisas e atividades abertas à comunidade acadêmica, reforçando o compromisso com uma educação mais justa.

Computação e inteligência artificial a serviço da sociedade

Além da educação, a esperança também se manifesta nas pesquisas em computação desenvolvidas no ICMC. Um dos principais exemplos é o projeto Agents4Gov, voltado ao uso de inteligência artificial para melhorar a gestão pública.

A iniciativa, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, busca desenvolver soluções que auxiliem governos na tomada de decisões baseadas em dados, aumentando a eficiência de serviços públicos.

Entre os resultados está o LLM4Gov, modelo de linguagem criado em parceria com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, capaz de auxiliar profissionais do direito em tarefas como análise de processos e proteção de dados.

De acordo com o professor Ricardo Marcacini, coordenador do projeto, a matemática é a base que permite transformar tecnologia em benefício social. “Quando bem aplicada, a computação pode trazer mais transparência, eficiência e qualidade na gestão pública”, afirma.

Uma ciência essencial para o futuro

O Dia Internacional da Matemática é uma iniciativa global liderada pela União Matemática Internacional e proclamada pela UNESCO. A data, celebrada em 14 de março — também conhecida como Dia do Pi (π) — reforça a importância da matemática em áreas que vão da tecnologia às mudanças climáticas.

O tema de 2026 foi inspirado em uma frase atribuída a Tales de Mileto: “A esperança é o mais universal de todos os bens humanos”.

Assim, as pesquisas desenvolvidas em São Carlos mostram que a matemática não apenas explica o mundo, mas também ajuda a transformá-lo — seja ao promover inclusão na educação, seja ao desenvolver tecnologias que tornam a sociedade mais justa e eficiente.

Informações da assessoria de imprensa

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