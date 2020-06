Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/SCA

Sexta-feira (19/06) até Terça-feira (23/06)

Massa de ar seco atua no estado de São Paulo. Com isso, o Tempo segue estável, com predomínio de sol e poucas nuvens em todo o estado de São Paulo. Temperaturas com leve elevação.

IPMET

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também