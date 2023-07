Massa de ar frio perde força e não há previsão de chuva para o interior de SP

Previsão do tempo -

Segunda-feira (17/07 ) até quarta-feira (19/07)



Massa de ar frio e seco começa a enfraquecer. Como consequência as temperaturas entrarão em elevação e não há previsão de chuva para o interior do estado de São Paulo, exceto na região sul/sudeste e na faixa leste paulista, onde há previsão de chuvas isoladas e de curta duração. Entre terça e quinta feira, instabilidades associadas a passagem de uma frente fria pelo oceano, reforçam a condição para chuva nessas localidades.

Quinta-feira (20/07) e sexta-feira (21/07)



Sistema de alta pressão pós-frontal com massa de ar frio e seco associada, atua no estado de São Paulo, mantendo o céu claro a poucas nuvens e sem chuva no interior do estado. Contudo, na faixa leste a nebulosidade estará mais acentuada e com previsão para chuvas fracas em pontos isolados ao longo do dia da quinta-feira, devido a circulação dos ventos úmidos do oceano. Temperaturas com declínio.

