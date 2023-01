Marquinho visita região da Rotatória do Cristo e diz que Legislativo cobrará obras definitivas contra enchentes

Crédito: divulgação

O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, que assumiu o cargo no último domingo (1º), afirmou que “se existe uma cidade com know-how, técnico e acadêmico, para criar soluções reais para o problema das enchentes, essa cidade é São Carlos”.

Marquinho fez esta declaração nesta segunda-feira (2), quando visitou a região da Rotatória do Cristo, novamente castigada com o temporal do último dia 28. No local ocorria a limpeza das vidas e a operação para reparo da estrutura que apoia a linha férrea, de responsabilidade da concessionária Rumo.

“Os prejuízos para a população, para os empreendedores do local e para o sistema logístico nacional, são imensuráveis”, afirmou, ao informar que a Câmara Municipal aumentará o debate com o Executivo municipal, com a população e com os responsáveis técnicos, “mas principalmente, cobrará a resolução através de obras definitivas e com resultado comprovado como, por exemplo, abertura do canal, abaixo da linha férrea, devidamente dimensionado, para que haja o escoamento sem transbordo das águas”.

“A cidade, que cresce a passos largos, tem a obrigação de resolver os seus históricos, e cada vez mais desgastantes, problemas estruturais”, acrescentou. Durante a visita, Marquinho esteve acompanhado de funcionários da Prefeitura e do vereador Bruno Zancheta, que integra a nova Mesa Diretora da Câmara como 1º. Secretário.

