Marquinho diz que se recupera bem de acidente:"Deus foi generoso"

Marquinho Amaral - Crédito: arquivo

O ex-vereador Marquinho Amaral, que se envolveu em um acidente de trânsito na tarde do último sábado (10), na avenida Morumbi, informou por meio das redes sociais que está se recuperando bem e que Deus foi generoso com ele e com as outras vítimas, já que não houve perdas humanas, apenas danos materiais.

Amaral está afastado por orientação médica e se recupera em casa. Ele explicou que, até a próxima segunda-feira, está impedido de retornar às atividades, utilizar o celular ou receber visitas.

"Graças a Deus estou me recuperando muito bem, porém, por orientação médica, estou proibido até segunda de voltar ao trabalho e também usar celular ou receber visitas. Agradeço o carinho e amizade de todos indistintamente. Deus foi muito generoso comigo e com as demais vítimas, pois não houve perdas humanas e sim materiais. Na segunda-feira falarei sobre o assunto. Beijos em todos e continuem rezando", escreveu Amaral.

Marquinho recebeu alta médica no dia seguinte ao acidente. O motociclista também foi liberado do hospital.

Leia Também