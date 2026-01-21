Marquinho Amaral completa um ano à frente da PROHAB e destaca avanços e desafios da gestão

Marquinho Amaral completa um ano à frente da PROHAB - Crédito: divulgação

No dia 20 de janeiro, o diretor-presidente da PROHAB, Marquinho Amaral, completou um ano à frente da Companhia. O período marca um momento de balanço das ações desenvolvidas, dos desafios enfrentados e do compromisso assumido com o fortalecimento da política habitacional do município.

Ao longo do primeiro ano de gestão, a PROHAB avançou em medidas voltadas à melhoria administrativa, ao fortalecimento das políticas públicas de habitação e à ampliação do acesso à moradia digna. Também foram executadas intervenções que impactam diretamente a qualidade de vida das famílias atendidas.

Segundo Marquinho Amaral, ainda há pontos a serem ajustados e aprimorados, mas os trabalhos seguem com planejamento, seriedade e foco em resultados. O ano de 2025 foi considerado desafiador, marcado por limitações operacionais, ajustes internos e o início de mudanças estruturais importantes, com a implantação de um novo modelo de gestão, organização e controle dos processos da Companhia.

Neste novo ciclo, a PROHAB reforçou o compromisso com os princípios de ESG (Ambiental, Social e Governança), priorizando a responsabilidade ambiental, o impacto social positivo, a transparência, a boa governança e o uso eficiente dos recursos públicos, sempre com foco no cidadão.

Com mandato de quatro anos, o diretor-presidente afirma que a gestão está preparada para os próximos desafios e destaca que este é apenas o início de uma trajetória que exige constância, responsabilidade e dedicação diária. O objetivo, segundo ele, é seguir fortalecendo a PROHAB e contribuindo para a construção de uma cidade mais justa, organizada e estruturada.

