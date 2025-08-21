Marquinho Amaral apoia lançamento do livro "Caminhos que Contam Histórias" de Nino Carneiro

Marquinho ao lado de Nino - Crédito: divulgação

Como idealizador da lei que criou o Dia da Caminhada em São Carlos, sempre acreditei que cultura, esporte e bem-estar caminham juntos. Por isso, é com grande alegria que apoio o lançamento do livro “Caminhos que Contam Histórias”, terceira obra do escritor Nino Carneiro, que acontecerá no dia 23 de agosto, às 15h, no CEMAC – Centro Municipal de Artes e Cultura (Rua São Paulo, 745, São Carlos).

Nino é um verdadeiro viajante a pé, já tendo percorrido mais de 23 mil quilômetros em suas caminhadas. Nessas jornadas, colecionou experiências, memórias e encontros que se transformaram em histórias maravilhosas, agora compartilhadas em suas páginas.

Ao lado do prefeito Netto Donato, do vice-prefeito Roselei Françoso e do secretário municipal de Cultura, Leandro Severo, estaremos celebrando não apenas a literatura, mas também o valor simbólico das caminhadas que inspiram e conectam pessoas.

O trabalho de Nino é mais do que literatura: é memória viva, é a tradução em palavras do espírito de união que o Dia da Caminhada representa. Apoiar esta obra desde o início é, para mim, reafirmar o compromisso de fortalecer iniciativas que valorizam nossos artistas e promovem encontros que marcam a história da nossa cidade.

São Carlos se engrandece quando valoriza sua cultura, incentiva a prática de atividades saudáveis e reconhece o talento dos seus cidadãos. Este lançamento é um passo importante nessa direção, e é com muito orgulho que convido todos a participarem deste momento especial.

