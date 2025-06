Marketing plataformizado na era da IA é tema de oficina gratuita e online

Compartilhar no facebook

Por Jessica C R

11 Jun 2025 - 08h06 Por Jessica C R

No dia 14 de junho, sábado, das 14 às 18 horas, será realizada de forma remota a oficina "Marketing plataformizado na era da IA", com Gustavo Padovani, professor, pesquisador e criador multiplataforma.

Na oficina serão abordadas novas formas de pensar a criação de estratégias e conteúdos nos ambientes digitais; a atividade principal será a criação de um projeto ou campanha que use IA e ferramentas digitais para melhorar o desempenho dos conteúdos e estimular processos criativos mais eficientes.

Também será discutido como marcas, criadores de conteúdo e influenciadores formam redes e comunidades online, muitas vezes organizadas em torno de histórias, experiências e valores em comum. Esses ambientes digitais possibilitam diferentes tipos de negócios, dependendo dos objetivos de quem os cria e movimenta.

A inteligência artificial será abordada de duas maneiras: como uma ferramenta prática - útil para acelerar a criação e organização de projetos - e também de forma crítica, analisando seus efeitos éticos, simbólicos e sociais no mundo atual.

A atividade é promovida pelo Grupo de Estudos sobre Mídias Interativas em Imagem e Som (GEMInIS), com apoio do Programa de Pós-Graduação em Produção de Conteúdo Multiplataforma (PPGPCM) e do Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som (PPGIS), todos da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Inscrições

O evento é gratuito. Haverá emissão de certificado; para isso, é preciso preencher o formulário disponível em https://bit.ly/4dLoFTs. O link da transmissão, via Google Meet, será enviado aos inscritos. O evento também terá transmissão aberta pelo canal do GEMInIS no YouTube (www.youtube.com/@geminisufscar), sem necessidade de inscrição.

Dúvidas podem ser esclarecidas com o professor João Carlos Massarolo, do Departamento de Artes e Comunicação (DAC) da UFSCar, pelo WhatsApp (16) 99712-9290.

