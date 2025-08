Marinha do Brasil busca parcerias estratégicas em tecnologia e inovação em São Carlos

Compartilhar no facebook

Representantes da Marinha do Brasil estiveram em São Carlos nesta quarta-feira (6) para estreitar laços com instituições locais e identificar oportunidades de parcerias tecnológicas. A visita da comitiva da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM) teve como objetivo mapear potenciais do município nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.

O vice-almirante Alfredo Martins Muradas, assessor de Ciência, Tecnologia e Inovação da DGDNTM, destacou que a visita é precursora de uma possível agenda do diretor-geral da Diretoria, almirante de Esquadra Alexandre Rabelo de Faria. “Estamos nos apresentando aos centros de excelência do Estado de São Paulo, como São Carlos, para identificar pontos comuns de interesse”, afirmou. Segundo ele, a Marinha possui programas em engenharia, inteligência artificial, sistemas computacionais e defesa que podem ser fortalecidos com o conhecimento produzido na cidade.

A comitiva foi recebida pela reitora da UFSCar, Ana Beatriz de Oliveira, e posteriormente pelo prefeito Netto Donato e o vice-prefeito Roselei Françoso, que apresentaram o ecossistema de inovação local, incluindo USP, FATEC, polos tecnológicos e hubs de inovação. “Enquanto prefeito, vou fornecer toda a infraestrutura necessária para que tenhamos mais tecnologia. Minha função é transformar esse potencial em oportunidades de desenvolvimento”, afirmou Netto.

Além de Muradas, participaram da visita o vice-almirante Henrique Baptista de Souza, assessor de Relações Institucionais da Marinha; a comandante Virgínia Rodrigues Pereira, do Núcleo de Inovação Tecnológica; e o jornalista Edwaldo Costa. Também acompanharam a agenda os secretários municipais Mateus de Aquino (Cidade Inteligente), Laurie Lubek (Gestão Pública) e Paula Knoff (Desenvolvimento Econômico).

