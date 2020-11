Maria Eduarda virou estrelinha; com infecção generalizada, bebê morre na Santa Casa

"Papai do Céu" ganhou uma linda guerreirinha: sorridente, Duda ilumina os lares são-carlenses - Crédito: Divulgação

A pequena Maria Eduarda, que iria completar um ano de vida no dia 18 de novembro, faleceu por volta das 5h desta quarta-feira, 4, na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Ela nasceu prematura de 7 meses e tinha alguns problemas de saúde.

Porém, com infecção generalizada, a guerreirinha não resistiu e virou estrelinha. Ficou internada durante dois meses na instituição de saúde e nesta terça-feira, 3, foi transferida para a UTI onde teve uma parada cardíaca.

O velório da pequena são-carlense será realizado a partir das 12h30 na Sinsef (localizada na Avenida Dr. Salgado Filho) e o sepultamento às 14h30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

“Ela tinha probleminhas de saúde, mas estava bem. Estava internada e apresentava um pouco de febre, mas estamos sem entender os motivos que levaram a sua morte”, lamentou a tia Eloísa de Fátima Fernandes Souza.

Profundamente emocionada, ela disse que os exames feitos por Maria Eduarda não apresentavam nada. “Mas ela foi uma guerreirinha e a luta terminou hoje (quarta)”, disse, consternada. “Mas ela trouxe alegria para toda a família e para milhares de são-carlenses. Durante esses meses foram criados vários grupos de WhatsApp e muitas pessoas demonstraram carinho e amor pela nossa Duda. E em respeito a todos aqueles que amaram nossa pequena, estamos agradecendo de coração toda consideração”, finalizou.

Aos familiares e a todos os são-carlenses, o São Carlos Agora externa os mais sinceros sentimentos.

ALEGRIA, CHEGADA, CHARREATA

No dia 6 de julho, em plena pandemia da Covid-19, o São Carlos Agora, com muita felicidade, divulgada que aquela segunda-feira era um dia de luz, de muita festa para a família do encarregado em elétrica Luiz Manoel Fernandes, 40 anos, para a esposa Juliana Noronha Jorge Fernandes, dona de casa, 35 anos, e para os irmãozinhos Manu (15 anos) e Lorenzo (6 anos).

O motivo foi a chegada da nova princesinha do lar, a pequena Maria Eduarda, então com 7 meses. Ela nasceu prematura e necessitou ficar internada por 179 dias, dois quais, 144 na UTI Neonatal.

O dia foi marcado por uma homenagem promovida pelo “Mamães de Plantão”, já que ocorreu uma charreata devido a pandemia da Covid-19, onde cada família, em seu respectivo carro (drive-thru) levou uma lembrança, além de muito carinho, amor e felicidades de um futuro cheio de paz, luz e sucesso. Durante a homenagem, além de veículos, vários cartazes davam as boas-vindas para Maria.

