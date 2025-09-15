Maria Alice representará São Carlos na final estadual do Miss São Paulo Teen Infantil

Crédito: Arquivo pessoal

A jovem Maria Alice Pereira do Nascimento, de 7 anos, será a representante de São Carlos na final estadual do Miss São Paulo Teen Infantil. O concurso acontece no dia 30 de novembro de 2025, no Teatro Gamaro, em São Paulo.

Maria Alice é filha de Dayani Carolina Pereira do Nascimento e Leonardo Henrique do Nascimento. Ela conquistou a vaga após se destacar em etapas anteriores e agora disputará o título com candidatas de diversas regiões do estado. A competição é considerada uma das principais do segmento, reunindo jurados ligados à moda e à cultura.

A participação da jovem tem gerado mobilização entre familiares, amigos e moradores de São Carlos, que acompanham com expectativa o desempenho da representante da cidade.

Segundo os organizadores, o concurso busca valorizar a desenvoltura, a expressão artística e a confiança das participantes, além de oferecer visibilidade para novos talentos.

Leia Também