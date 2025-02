Marcos Santos: "A previsão nossa é de quer o ano vai ser bom, não acreditamos em recessão"

O empresário e diretor regional do CIESP, Marcos Henrique dos Santos: "Não faria empréstimo no banco, mas também não fecharia a fábrica. O Brasil é um país onde não se pode prever nem o passado" - Crédito: SCA

São Carlos fechou o ano de 2024 com a criação de 2.893 empregos. A boa novidade é que a indústria, que durante a década anterior cortou praticamente 1.000 vagas, foi, no ano passado a grande propulsora da criação de novas vagas no mercado de trabalho, abrindo 1.710 vagas, o dobro de serviços, que gerou 835 postos de trabalho. Veja entrevista completa em vídeo neste link.

O diretor regional da CIESP, o empresário Marcos Henrique dos Santos, comemora os números e os vê como resultado da diversificação da economia local e também do parque fabril. “Temos uma economia muito diversificada, com indústria da panificação, indústria de sorvetes, indústria química, indústria eletrônica, indústria metal-mecânica, indústria automobilística. O CAGED mostra isso. O mundo mudou e depois da pandemia, os países voltaram a valorizar a incentivar a produção local”, destaca ele.

“A previsão nossa é de quer o ano vai ser bom. Não faria empréstimo no banco, mas também não fecharia a fábrica. O Brasil é um país onde não se pode prever nem o passado. Mas não acredito numa recessão. A Argentina está demorando para pagar os brasileiros e é o quinto maior importador do Brasil. O Javier Milei vem empobrecendo o povo argentino, mas tem equilibrado as contas do país, o que é positivo”, destaca Santos.

Santos explica que todos os fatos políticos acabam resultando em algum impacto na economia. Ele cita que nos anos em que o emprego industrial esteve mais em baixa, havia alguma crise política, como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a greve de caminhoneiros do ex-presidente Michel Temer e a pandemia da Covid-19.

“Temos algumas questões que têm dois efeitos, um positivo e outro negativo. O dólar em alta, por exemplo. Por um lado ele gera inflação, aumenta o valor dos insumos da agricultura e de componentes importados. Por outro lado ele beneficia muito o setor industrial que investe pesado nas exportações, movimentando a economia nacional”, explica Santos.

ACORDO MERCOSUL – UNIÃO EUROPEIA - Segundo ele, algumas parcerias internacionais estão dando bons resultados. “O acordo entre o Mercosul e a União Europeia, cuja conclusão foi anunciada em dezembro representa um marco significativo para a indústria brasileira, oferecendo uma série de oportunidades para fortalecer a presença de nosso país no comércio internacional e aumentar sua competitividade global.

Santos explica que dentre os principais benefícios, destaca-se a diversificação das exportações, pois o acesso preferencial (tarifas favorecidas, liberdade alfandegária, protecionismo) do Brasil ao mercado mundial aumenta de 8% para 37%. “

“Um dos aspectos mais vantajosos é o impacto direto nas exportações industriais. Com a redução das barreiras tarifárias, cerca de 97% das exportações brasileiras do setor para o bloco europeu terão tarifa zero. Trata-se de algo que proporcionará um impulso considerável à indústria nacional, estimulando a exportação de bens de maior valor agregado para um mercado altamente competitivo, com um PIB per capita de US$ 40,8 mil.”, comenta.

75 ANOS - A Diretoria Regional do CIESP de São Carlos foi fundada em 19 de junho de 1949, conforme ata de sua constituição (na época chamada de Delegacia Regional), em reunião realizada na sede da Associação Comercial e Industrial de São Carlos, com a presença de inúmeros industriais de nossa cidade, tendo como diretor fundador o industrial Germano Fehr Júnior.

O CIESP São Carlos abrange Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Trabiju, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Analândia, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição e Santa Rita do Passa Quatro, além de São Carlos.

Fizeram parte da primeira diretoria os empresários Ernesto Pereira Lopes, Baptista Lauria Ricetti, Miguel Abdelnur, Viriato Fernandes Nunes, Alfredo Maffei, Emílio Fehr e Nicolino Pileggi.

Fundado em 1954, tem sido uma força motriz para a inovação e crescimento, proporcionando suporte às indústrias locais através de iniciativas como capacitação, consultoria técnica e parcerias estratégicas, incentivando a formação de mão de obra qualificada, através do SESI E SENAI, essencial para o desenvolvimento tecnológico da cidade.

Nos últimos anos, o CIESP tem focado em inovação, ajudando empresas a se adaptarem às novas tecnologias e tendências de mercado. Organizando eventos, workshops e cursos, proporcionando atualização contínua e networking para empresários e profissionais.

