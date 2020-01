Marco Vinholi diz que São Carlos é prioridade do Governo do Estado

Crédito: Divulgação

De maneira exclusiva, logo após o encerramento da coletiva envolvendo o prefeito municipal Airton Garcia (PSB) e secretários municipais na manhã desta segunda-feira, 13, quando foi divulgado um balanço dos estragos causados pela enchente após o temporal de aproximadamente três horas, a reportagem do São Carlos Agora flagrou na recepção do Paço Municipal a chegada de uma equipe técnica do Governo do Estado composta pela diretora Regional da Secretaria Regional de Desenvolvimento do Estado, Edna Martins, da capitã Fernanda Rafaela Lourenço de Moraes, diretora do Núcleo de Gerenciamento da Defesa Civil e do coordenador regional da Defesa Civil, Amarildo Calegari e do são-carlense Netto Donato, responsável pelo acionamento da equipe que vieram avaliar os estragos para uma posterior ajuda do Governo do Estado.

Em entrevistas exclusivas, o SCA apurou que São Carlos é prioridade para o Governo do Estado, pedido feito pelo Secretário de Estado Marco Vinholi e pelo governador João Dória (PSDB).

“Estamos aqui a pedido do secretário Vinholi e do Netto Donato. Sabemos que cidades de todo o Estado passam por problemas, mas São Carlos é prioridade do Governo do Estado. Queremos salientar que o Governo é parceiro de São Carlos e estamos aqui para ajudar. Vamos fazer visitas aos locais críticos e realizar avaliações. Semana passada já estivemos em São Carlos e retornamos, pois a situação está ainda mais grave. Será realizado um diagnóstico e deverá ocorrer ajuda financeira. O Estado irá contribuir para amenizar a dor da população são-carlense”, afirmou Edna Martins.

O coordenador regional Amarildo Calegari afirmou que o levantamento é in loco e reforçou que a equipe está em São Carlos para atender um pedido especial do secretário Marco Vinholi. “Nosso trabalho é fazer um levantamento e detectar os principais problemas e auxiliar São Carlos a voltar à normalidade”.

Rafaela Moera, diretora estadual da Defesa Civil disse que há sete dias tem sido feito um monitoramento e detectada chuvas de forte intensidade. São Carlos foi atingida por temporais sequenciais. “Estamos aqui para vistoriar novamente os córregos, vias públicas e serviços que são considerados essenciais. Feito o relatório, ele será avaliado e remetido para várias secretarias. Posteriormente é feito o repasse necessário”, comentou.

Por fim Netto Donato disse que, como são-carlense se sentiu na obrigação de sair a campo e buscar formas para que conseguisse ajuda para a cidade.

“As chuvas danificaram São Carlos. Domingo, foi muito pior e como são-carlense me sinto na obrigação de ajudar de alguma forma. Assim busquei auxilio junto ao secretário Marco Vinholi que se prontificou. O Governo mostrou preocupação e vai ajudar com certeza. A prova é que os técnicos da Defesa Civil estão em São Carlos pela segunda vez e o secretário Vinholi está empenhado em priorizar nossa cidade, para que o sofrimento da nossa população possa ser amenizado”, finalizou Netto.

