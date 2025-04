Márcio Marino assume secretaria de Obras e Serviços Públicos de Limeira

Compartilhar no facebook

O engenheiro civil Márcio Marino foi nomeado pelo Prefeito de Limeira (SP), Murilo Félix, como novo secretário de Obras e Serviços Públicos, em substituição a Celso Gonçalves, que agora assume de forma definitiva a Secretaria de Mobilidade Urbana, onde atuava interinamente.

Natural de São Carlos, o engenheiro civil Marcio Luis de Barros Marino é formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCAMP) em 1984, com pós-graduação em Tecnologia de Solos e Fundações Mecânica dos Solos pela Universidade de São Paulo (USP), em 1989, e pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Faculdade de Engenharia de Araraquara, em 1994. É casado e pai de três filhos.Márcio Marino, que Possui ampla experiência no setor público. Recentemente foi secretário de Obras e Zeladoria de Piracicaba (2023–2024). Em São Carlos, ocupou diversas funções ao longo da carreira: foi secretário de Turismo (1989–1992), de Obras Públicas (2013–2016), de Trânsito (2014–2016) e de Habitação e Desenvolvimento Urbano (2014–2016).

“Temos certeza de que o Márcio vai se somar muito à equipe da Secretaria de Obras. É um profissional experiente, com trajetória sólida em cidades importantes, e que chega para contribuir para a qualidade dos serviços prestados à população. É mais um reforço técnico para o nosso governo”, destacou o prefeito.

