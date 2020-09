Marcas tradicionais fecham suas lojas no Iguatemi São Carlos

São Carlos Agora visitou o Iguatemi na quarta-feira à tarde e constatou o fechamento de lojas tradicionais que atuavam no espaço - Crédito: São Carlos Agora

O fechamento de lojas tradicionais do Iguatemi São Carlos, como a Hering, TNG, Mr. Kitsch, entre outras esquentou o debate nas redes sociais sobre a viabilidade em se manter as operações comerciais no principal shopping do município. Diante da polêmica, o São Carlos Agora visitou o local na última quarta-feira e constatou que algumas empresas desistiram de manter os investimentos por lá.

O Posto da Polícia Federal também não ocupa espaço no shopping. Todavia, segundo informou a Prefeitura de São Carlos, essa foi uma decisão do órgão da União, que preferiu transferir o serviço para Araraquara, onde ocorria a emissão de passaportes.

O Iguatemi, por sua vez, tratou de minimizar o “esvaziamento”. Disse que “desde o início da pandemia, vem implementando medidas de apoio para conceder liquidez para todos os lojistas, com descontos nas linhas de aluguel”.

De acordo com a administração do shopping, em abril e maio os empresários receberam 100% de desconto nas linhas de aluguel, promoção e condomínio, mas não informou sobre o número de lojas que deixaram o Iguatemi. “A rotatividade de lojas é um processo natural ao longo do tempo”, minimizou.

Novas operações

Dentro da rotatividade natural, o Iguatemi esclarece que novas operações foram inauguradas, citando como exemplo a Samsung, Valisére e TIM, “oferecendo um mix completo e democrático aos seus clientes”.

No dia 29 de setembro, o Iguatemi São Carlos – o primeiro shopping do município – completa 23 anos. A estimativa do empreendimento, antes do período de pandemia do coronavírus, era de um fluxo mensal de 700 mil pessoas.

Nota enviada ao São Carlos Agora

O Iguatemi São Carlos esclarece que, desde o início da pandemia, vem implementando medidas de apoio para conceder liquidez para todos os lojistas, com descontos nas linhas de aluguel (100% isentado em abril e maio), condomínio e fundo de promoção. O shopping informa que a rotatividade de lojas é um processo natural ao longo do tempo e que novas operações foram inauguradas, como a Valisere, e outras chegarão nos próximos dias, entre elas Samsung e Tim, oferecendo um mix completo e democrático aos seus clientes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também