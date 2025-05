Marca de papel higiênico é reprovada em teste do IPEM em São Carlos

Teste sendo realizado pelo IPEM - Crédito: divulgação

Equipes do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, que tem como objetivo promover a confiança nas relações de consumo, analisaram as medidas – largura e comprimento – de diversas marcas de papel higiênico das linhas doméstica, utilizados em residências, e institucional, àqueles utilizados em ambientes de alto fluxo como banheiros públicos, vestiários, industrias, hospitais e clínicas, a fim de verificar se a indicação apresentada pelo fabricante na embalagem está correta.

Durante a ação, realizada nos dias 15 e 16 de maio, nos laboratórios do Ipem-SP na capital e nas cidades de Bauru e São Carlos, foram verificados 11 produtos, sendo 5 (45%) autuados devido às irregularidades nas medidas.

Acesse aqui a tabela com os itens verificados.

Em 2023, durante a mesma operação, nos dias 16 e 17 de maio, nos laboratórios do Ipem-SP na capital e nas cidades de Bauru, Campinas e São Carlos, foram verificados 18 produtos, sendo 4 (22%) autuados.

As empresas autuadas têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

Denúncias

Para fazer uma denúncia junto ao Ipem-SP, o consumidor pode entrar em contato por meio do telefone 0800 013 05 22, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Também é possível enviar as informações para o e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br ou acessar o site www.ipem.sp.gov.br

A denúncia é anônima, mas é preciso que o consumidor registre um e-mail, caso deseje receber o retorno da sua demanda.

