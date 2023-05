Mapeamento de empreendedorismo, tecnologia e inovação de São Carlos será lançado no ICMC

Objetivo é aproximar as universidades do ecossistema de empreendedorismo, inovação e tecnologia de São Carlos - Crédito: Eder Voney

O município de São Carlos, no interior do Estado de São Paulo, é conhecido como a capital da tecnologia, mas quantas empresas de tecnologia, espaços de inovação, coworking, instituições do terceiro setor e organizações universitárias existem na cidade? Para responder questões como essas, um grupo de universitários criou o Report Sanca Hub, mapeamento que traz um retrato do ecossistema de empreendedorismo de São Carlos.

A terceira edição do levantamento será lançada nesta terça-feira, 23, a partir das 19h, no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. O evento acontecerá no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano, no bloco 6 do Instituto. Como as vagas são limitadas e já estão se esgotando, quem desejar participar deve realizar a inscrição gratuita neste link: https://icmc.usp.br/e/0726e.

O Report Sanca Hub 2023 é resultado do trabalho da Liga de Empreendedorismo de São Carlos (LESC), um grupo de extensão vinculado ao ICMC que agrega estudantes da USP e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A Liga atua desde 2017 com o objetivo de aproximar as universidades do ecossistema de empreendedorismo, inovação e tecnologia da cidade.

Entre os destaques do mapeamento que será apresentado no evento estão informações sobre as mais de 190 startups, empresas nascentes na área de tecnologia, sediadas em São Carlos. O levantamento identificou também que existem mais de 200 organizações estudantis no município, que ocupa a terceira colocação no ranking de cidades com o maior número de bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Segundo os organizadores da iniciativa, ao reunir as informações no Report Sanca Hub, a ideia é facilitar a conexão entre startups, empresas, grupos, iniciativas, pessoas e projetos, gerando novas oportunidades. Além disso, o projeto contribui para que a cidade conquiste seu devido espaço no cenário brasileiro, posicionando-a positivamente aos olhos de investidores, talentos e demais instituições governamentais e não-governamentais.

Durante o evento, além da apresentação da edição atualizada do mapeamento, acontecerão dois painéis de debate, em que será discutida a evolução do ecossistema. Para receber o arquivo em PDF do Report, após o lançamento, basta deixar o nome na lista de espera no site www.reportsancahub.com.br.

