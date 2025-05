Manutenção preventiva em subestação de energia no Jockey Clube

Compartilhar no facebook

Após a finalização da manutenção, a normalização do abastecimento de água ocorrerá de forma gradual - Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae), através de nota, comunicou que realizará nesta quarta-feira, 21, a partir das 7h30, manutenção preventiva na subestação de entrada de energia de média tensão no Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Jockey Clube com previsão de conclusão para o período da tarde. Para suprir o abastecimento de água da região serão realizadas manobras nas redes de distribuição, porém poderá haver redução da pressão nos horários de maior consumo.

Após a finalização da manutenção, a normalização do abastecimento de água ocorrerá de forma gradual. Para atualização das informações, entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Usuário através do 0800 300 1520. A ligação é gratuita.

O Saae São Carlos solicita a colaboração dos consumidores para que programem a utilização da água apenas para tarefas essenciais e inadiáveis, na referida região, durante o período da manutenção.

